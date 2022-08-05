صاروخ التفتيح ماسك النشا والأرز لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد مهما كان عمرك

ماسك النشا والأرز ، ماسك طبيعي يفتح البشرة ويزيل التجاعيد مهما كان عمرك سيدتي، ويعطي البشرة النضارة والتفتيح ويجعلها تبدو أكثر جمالاً ونعومة، ويقضي على علامات تقدم والشيخوخة المبكرة، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويجدد الأنسجة التالفة ويزيل الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه يبدو أكبر سناً، وهو رائع في إزالة البقع الدكنة التي تسببها أشعة الشمس الضارة، وهو من اروع الماسكات التي تزيل دهون البشرة نهائياً مما يزيد من نعومة ونضارة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والأرز السحري يخفي التجاعيد ويفتح البشرة في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك النشا والأرز السحري

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والأرز يفتح البشرة ويخفي تجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء صغير ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة بالتساوي وندلك برفق، نترك الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة حتى يجف. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك. نقوم باستخدام الماسك كل ليلة على البشرة حتى نزيل التجاعيد والاسمرار نهائياً. يفضل وضع الماسك على البشرة بشكل دائم حتى نجعلها ناصعة البياض وبدون تجاعيد نهائياً.

فوائد ماسك النشا والأرز للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد عديدة سوف نتعرف عليكم اليوم وهى كالتالي:-

يستخدم في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

يعمل كمرطب طبيعي رائع لحماية البشرة من الجفاف.

كما يعمل على توحيد لون الجلد وإغلاق المسام الواسعة.

يساعد على تدفق الدم للبشرة مما يجعلها أكثر نضارة.

يخلص البشرة من التجاعيد ويجعل البشرة تبدو شابة وجميلة.

كما يقضي نهائياً على البثور والحبور التي تشوه مظهر البشرة.

يساعد على إزالة الدهون الزائدة التي تظهر على البشرة في فترة الصيف.

كما يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بشكل رائع.

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