نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة جبارة اقوي من الليزر تزيل الشعر الزائد من الجسم في دقيقتين سوف يسقط ولن يعود مرة أخرى في المقال التالي
تسعى الكثير من السيدات إلى الذهاب إلى الأماكن الخاصة بعمل الليزر وذلك للتخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم بشكل نهائي وذلك لما تسببه وسائل إزالة الشعر الضارة من إضرار مثل الحساسية والتهاب البشرة الذي تسببه السويت ونجد عند استخدام الكريمات الخاصة بالإزالة تتمثل في رائحتها السيئة واستخدام الشفرات غير مجدي لأنه يسبب ظهور الشعر في اليوم التالي وعندما يقوم هؤلاء السيدات بالذهاب إلى عمل الليزر تقوم بدفع الكثير من التكاليف لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة لحل مشكلة إزالة الشعر في المنزل وهي مثل الليزر وذلك بفضل استخدام حبة الجزر حيث لم يقتصر دورها على خضار نتناوله فقط بل لها قدرة عجيبة للتخلص من الشعر مثل الليزر وسوف نوضح طريقة استخدامها من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الجزر للتخلص من الشعر
تتكون تلك الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة توجد في جميع منازلنا وسوف نوضح المكونات اللازمة للتخلص من الشعر الزائد من خلال النقاط التالية.
- حبة جزر.
- كوب ماء.
- ملعقة ملح.
- ملعقة من نشا.
طريقة تحضير وصفة الجزر للتخلص من الشعر
تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع السيدات والفتيات أن يقوموا بعملها بكل سهولة بدلا من الذهاب إلى أماكن الليزر المكلفة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- نحضر حبة الجزر ونغسلها جيدا ونعمل على تقشيرها وتقطيعها.
- نحضر كوب الماء ونضعه في وعاء مع الجزر ونرفع الخليط على النار.
- نترك الخليط يغلي على النار حتى تنضج الجزرة تماما.
- عند تمام نضجها ترفع من على النار ونعمل على تصفية الجزر من الماء.
- نأخذ كوب الماء الذي قمنا بتسوية الجزر به ونضع به ملعقة الملح ونقوم بتقليبها جيدا حتى يذوب الملح في الماء.
- نأخذ قطنة ونغمسها في الماء ونمسح بها المنطقة التي نريد التخلص من الشعر منها.
- ثم نحضر الجزرة ونقوم بهرسها ووضع عليها ملعقة النشا ونقلب الجزرة في النشا جيدا.
- نأخذ الجزر المهروس ونضعها على المنطقة التي وضعنا بها ماء الجزر سابقا وهي التي نتخلص من الشعر منها.
- نترك الجزر حتى تجف تماما ثم نقوم بفركها وسوف نلاحظ مدى التخلص من الشعر وعدم عودته مرة أخرى.
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