طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة البرق لن تصدقي طول وكثافة رموشك كأنك وضعتي رموش اصطناعية 

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تحرص السيدات عامةً على اللوجء إلى استخدام وصفات طبيعية ومستحضرات تجميل من أجل تكثيف حواجبها وتطويل رموشها، بما يضفي المزيد من الجمال والأنوثة للمرأة، وإليك بعض الوصفات التي تعمل على تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في أسرع وقت، بما يجعل تلك الوصفات فعالة وخاصةً للعرائس المقبلات على الزواج في القريب العاجل.
طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة
المكونات
- ملعقتان من جيل الصبار.
- معلقتان من زيت اللوز.
- فرشاة الحواجب (فرشاة الماسكرا).
طريقة التحضير
- اخلطي زيت اللوز مع جيل الصبار معاً في إناء مناسب الحجم، حتى يصبحا خليط متجانس القوام.
- قومي بغمس فرشاة الماسكرا في الإناء الذي يحتوي على الخليط الناتج.
- مرري الفرشاة على حاجبيك ورموشك، ثم اتركي الخليط لبضع ساعات (يفضل استخدام تلك الوصفة في الليل، ثم شطفها في الصباح الباكر).
وصفة بذور الحلبة لتطويل الرموش وتكثيفها
تعد الرموش الخفيفة من أكثر المشكلات التي تعاني منها السيدات والفتيات، وتشعرهن بقلة الثقة في أنفسهن، إذ أن الحواجب هي التي تحدد ملامح الوجه، وكلما كانت رسمتها متناسبة مع حجم وشكل الوجه، كلما أضافت المزيد من الجمال والجاذبية للمرأة.
المكونات
- ربع كوب من بذور الحلبة.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة التحضير
- نقوم بنقع حبوب الحلبة في إناء به كمية مناسبة من الماء.
- نترك البذور منقوعة في الماء لمدة ليلة كاملة.
- نصفي الحبوب من الماء، ثم نقوم بطحنها جيداً باستخدام المطحنة الكهربائية، إلى أن تتحول إلى عجينة ناعمة الملمس.
- افردي العجينة على حاجبيك، واتركيها لمدة تتراوح من 30- 45 دقيقة.
- اغسلي حاجبيك بالماء الفاتر والغسول المناسب.
- ادهني حاجبيك بالقليل من ماء الورد من أجل التخلص من الرائحة النفاثة للحلبة.
- كرري تلك الوصفة من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، حتى تحصلي على حواجب كثيفة.
وصفة بذور الكتان لتطويل الرموش وتكثيفها
- ملعقة واحدة من زيت البابونج.
- ملعقة واحدة من جل الصبار (الألوفيرا).
- ملعقة من زيت بذور الكتان.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط كمية البابونج مع مقدار زيت بذور الكتان في وعاء مناسب الحجم.
- نضيف جل الصبار إلى خليط البابونج وزيت بذور الكتان، ونمزجهم معاً إلى أن يتحولوا إلى خليط متجانس القوام.
- قومي بغمس قطعة من القطن الطبي في الخليط الناتج، ثم مرريها على رموشك من الداخل إلى الخارج.
- اتركي الخليط على رموشك لمدة 15 دقيقة.
- اشطفيها بالماء الفاتر والغسول.
- هذه الوصفات التي يتم استعمالها في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب طبيعية وليس لها أي أضرار ولا تحتوي علي أي مواد كيميائية تضر بالبشرة فيمكن تجربتها
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