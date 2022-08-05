تكثيف الحواجب خلال أسبوع واحد فقط بمكونات طبيعية في المنزل

تكثيف الحواجب خلال أسبوع واحد فقط من المعروف أن ما يميز جمال المرأة هو وجهها وخاصة عينيها، والمرأة الجميلة تهتم بكل تفاصيل الوجه ليبدو جميلاً فأن الحواجب تأثر على مظهرك بشكل عام ، فتبحث الكثير من الفتيات على طرق لتكثيف الحواجب وتتقيلها في المنزل وتحرص المرأة على الاعتناء بالحواجب ورسمها بطريقة جذابة تليق عليها، فالبعض يفضلها كثيفة والبعض الآخر يفضلها خفيفة على حسب شكل العين ، وفي كلتا الأحوال ترسم المرأة حواجبها بما يتماشى مع المناسب لها ومع وجهها.

تكثيف الحواجب خلال أسبوع

نصائح حول العناية بالحواجب :

تعتمد قوة الدم على الحديد لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر وتقوية البصيلة وحمايتها من التساقط.

يعمل فيتامين ب6 على المحافظة على صحة الشعر والأظافر وتحسين مظهرهم.

يجب تناول الكثير من اللحوم والبروتين ، حيث تتكون الحواجب من البروتين، أو تناول الكثير من البقوليات كالفاصوليا، أو الخضروات كالقرنبيط.

طرق لحواجب أسمك خلال أيام

هناك طرق طبيعية لتكثيف الحواجب داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل بمكونات طبيعية مثل: