نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكثيف الحواجب خلال أسبوع واحد فقط بمكونات طبيعية في المنزل في المقال التالي
تكثيف الحواجب خلال أسبوع واحد فقط من المعروف أن ما يميز جمال المرأة هو وجهها وخاصة عينيها، والمرأة الجميلة تهتم بكل تفاصيل الوجه ليبدو جميلاً فأن الحواجب تأثر على مظهرك بشكل عام ، فتبحث الكثير من الفتيات على طرق لتكثيف الحواجب وتتقيلها في المنزل وتحرص المرأة على الاعتناء بالحواجب ورسمها بطريقة جذابة تليق عليها، فالبعض يفضلها كثيفة والبعض الآخر يفضلها خفيفة على حسب شكل العين ، وفي كلتا الأحوال ترسم المرأة حواجبها بما يتماشى مع المناسب لها ومع وجهها.
تكثيف الحواجب خلال أسبوع
نصائح حول العناية بالحواجب :
- تعتمد قوة الدم على الحديد لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر وتقوية البصيلة وحمايتها من التساقط.
- يعمل فيتامين ب6 على المحافظة على صحة الشعر والأظافر وتحسين مظهرهم.
- يجب تناول الكثير من اللحوم والبروتين ، حيث تتكون الحواجب من البروتين، أو تناول الكثير من البقوليات كالفاصوليا، أو الخضروات كالقرنبيط.
طرق لحواجب أسمك خلال أيام
هناك طرق طبيعية لتكثيف الحواجب داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل بمكونات طبيعية مثل:
- زيت الزيتون لتكثيف الحواجب والرموش : حيث يعمل زيت الزيتون على تحفيز نمو وكثافة الشعر الحواجب، ضعي القليل من زيت الزّيتون على قطعة من القطن ودلكي بها الحواجب مرتين يوميا ويفضل بالودانة القطن، يمكن تكرار هذه الطريقة لمدة أسبوعين أو أكثر والأستمرار عليه حتى تصلي للنتيجة المرغوب فيها.
- زيت الجرجير لتتقيل الحواجب: يعمل زيت الجرجير على تقوية بصيلات الشعر وتحسين ملمسها، قومي بعصر الجرجير، واتركيه في إناء حتى يصفي ما به من زيوت، ثم خذي هذا الزيت وضعيه على الحواجب مرة كل أسبوع.
- الثوم وزيت الزيتون: فيعمل الثوم على تنشيط الدم في الحواجب بالتالي تقزية البصيلة قومي بفرم فص من الثوموضعيه مع ملعقة من زيت الزيتون، وادهني به الحواجب مرة أو مرتين في اليوم لمدة أسبوع.
- زيت الخروع: قومي بدهن الحواجب بزيت الخروع للحصول على حواجب كثيفة مرتين فالأسبوع .
- زيت جوز الهند وزيت الخروع: قومي بمزج كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الخروع، ثم ادهنيه على الحواجب وذلك للحصول على شعر حواجب كثيف ومنظم وتعزيز نمو الشعر وتغذية بصيلات الحاجب.
- الليمون : افركي قطعة من الليمون على حاجبيك. اتركه لمدة 20 دقيقة ثم اغسله بالماء الدافئ. يمكنك وضع قشور الليمون في نصف كوب من زيت جوز الهند النقي. اترك الخليط لمدة 15 يومًا على الأقل. بمجرد أن تصبح جاهزًا ، يمكنك تطبيق هذا على حواجبك باستخدام القطن كل ليلة قبل النوم. يغسل في صباح اليوم التالي.
- الحليب: يعمل الحليب على نمو شعر الحاجب ناعما، ولذلك قومي بإستخدام قطنة مغمسة في الحليب وفرده على الحواجب وتركه حتى يجف.
- عصير البصل: يعمل عصير البصل على تحفيز نمو شعر الحواجب، استخدمي قطعة قطن مغموسة في عصير البصل وقومي بفرك الجلد أسفل الحاجبين.
- الصبار: للصبار قدرة على شفاء ونمو الجلد، قومي بطحن أوراق الصبار لاستخراج الزيت الموجود بداخله، ثم دلكي الحاجبين به.
- صفار البيض : يتكون شعر الحاجبين من بروتين الكيراتين ، والبيض مصدر كبير للبروتين. يعتبر الكيراتين مكونًا رئيسيًا في معظم مكملات نمو الشعر. يعد صفار البيض أيضًا مصدرًا غنيًا للبيوتين ، مما يساعد على نمو حواجبك. ستحصل على معدل نمو أسرع إذا استخدمت هذا العلاج مرتين في الأسبوع.
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