طريقة بان كيك الهش ، يعد البان كيك من اسرع الأكلات وألذهم في الطعم كما ايضاً يمكنك تحضيرها سريعاً في خلال 10 دقائق فقط بطريقة سهلة وغير مكلفة وأقل مجهود فكل أفراد أسرتك سوف تحبها كثيراً لأنها مميزة ومشهورة، فاليك المقالة السابقة عن طريقة عمل كيك البرتقال الهشه فالبيت بطريقة سهلة وسريعة لسالي فؤاد، واليك هذه المقالة عن احسن واسرع طريقة بان كيك الهش الياباني بالمقادير والخطوات من الشيف سالي فؤاد فالبيت لفطار خفيف أو عشاء.

طريقة بان كيك الهش الياباني

يبحث الكثير عن طريقة عمل البان كيك وعن مقادير البن كيك الياباني فاليكم مقادير البان كيك :

2 كوب دقيق لجميع الأغراض منخول مسبقاً .

2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر .

ن صف ملعقة صغيرة منملح .

1 ملعقة كبيرة سكر (اختياري) .

2 بيض .

1 ونصف كوب حليب.

2 ملاعق كبيرة زبدة مذابة ومبردة (اختياري).



بالإضافة إلى زبدة غير مذابة للطبخ ، أو استخدام زيت النباتي.

تحضير وعمل البان كيك الياباني