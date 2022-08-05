نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بان كيك الهش الياباني بالمقادير والخطوات من الشيف سالي فؤاد في المقال التالي
طريقة بان كيك الهش ، يعد البان كيك من اسرع الأكلات وألذهم في الطعم كما ايضاً يمكنك تحضيرها سريعاً في خلال 10 دقائق فقط بطريقة سهلة وغير مكلفة وأقل مجهود فكل أفراد أسرتك سوف تحبها كثيراً لأنها مميزة ومشهورة، فاليك المقالة السابقة عن طريقة عمل كيك البرتقال الهشه فالبيت بطريقة سهلة وسريعة لسالي فؤاد، واليك هذه المقالة عن احسن واسرع طريقة بان كيك الهش الياباني بالمقادير والخطوات من الشيف سالي فؤاد فالبيت لفطار خفيف أو عشاء.
طريقة بان كيك الهش الياباني
يبحث الكثير عن طريقة عمل البان كيك وعن مقادير البن كيك الياباني فاليكم مقادير البان كيك :
- 2 كوب دقيق لجميع الأغراض منخول مسبقاً .
- 2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر .
- نصف ملعقة صغيرة منملح .
- 1 ملعقة كبيرة سكر (اختياري) .
- 2 بيض .
- 1 ونصف كوب حليب.
- 2 ملاعق كبيرة زبدة مذابة ومبردة (اختياري).
- بالإضافة إلى زبدة غير مذابة للطبخ ، أو استخدام زيت النباتي.
تحضير وعمل البان كيك الياباني
- سخني صينية أو مقلاة كبيرة على نار متوسطة منخفضة لا تكون نار مرتفعة حتى لا يحترق البان كيك.
- في وعاء ، اخلطي المكونات الجافة معًا بعد نخلهم حتى لا يكون فيه اي تكتلات .
- يخفق البيض في كوب ونصف من الحليب ، ثم يقلب مع ملعقتين كبيرتين من الزبدة المذابة إذا كنت تستخدمه.
- حرك هذا المزيج برفق إلى مكونات جافة ، مع الخلط بما يكفي فقط لترطيب الدقيق ؛ لا تقلق بشأن بعض الكتل.
- إذا كان الخليط يبدو كثيفًا ، أضف القليل من الحليب حتي يكون المزيج سائل وليس سميك وليس مثل الماء ايضاً.
- ضع ملعقة صغيرة أو 2 من الزبدة أو الزيت على صينية أو مقلاة.
- عندما تظهر رغوة الزبدة أو تتلألأ الزيت ، ضعي الخليط على صينية أو مقلاة لصنع الفطائر من أي حجم تريده.
- ضبط الحرارة حسب الضرورة ؛ عادة ، سوف تتطلب الدفعة الأولى حرارة أعلى من الدفعات اللاحقة.
- تقلب الفطائر بعد أن ترتفع الفقاعات إلى السطح وتكون القاع بنية اللون ، بعد 2 إلى 4 دقائق.
- يُطهى حتى يصبح الوجه الثاني بنيًا فاتحًا.
- قدميها أو امسكها في طبق فرن في فرن 200 درجة لمدة تصل إلى 15 دقيقة وأليك أيضا الكيكة الاسفنجية بطريقة اقتصادية ومكونات سهلة بدون مضرب أو خلاط أو عجن بمكونات موجودة في المنزل.
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