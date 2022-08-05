نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل التورتيلا المكسيكية بمكونات سريه مثل المحلات المكسيكية الكبرى في المقال التالي

خبز التورتيلا هو خبز مكسيكي الأصل وتم أخذه في المطبخ الأمريكي ومن ثم إنتشر في العديد من مطاعم أمريكا ثم إنتقل خبز التورتيلا إلى مطابخ الدول العربية وإنتشر بطريقة كبيرة وخبز التورتيلا يصلح لكثير من الحشوات ويستخدم مع الكثير من الأكلات الأخرى واليوم سوف نقدم لكي أفضل طريقة لعمل خبز التورتيلا في المنزل بكل خطواته. مكونات تحضير خبز التورتيلا: 3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة تحضير خبز التورتيلا: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والملح والزيت والسكر.

ثم نقوم بالعجن جيدا بواسطة اليد مع إضافة الماء بالتدريج حتى يتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بتغطية عجينة التورتيلا ونتركها لمدة ربع ساعة لترتاح.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية ومتوسطة الحجم.

ثم نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة رقيقة السمك.

نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونرفعها على النار ثم نضع فيها خبز التورتيلا.

نترك خبز التورتيلا ينضج من الجهتين ثم نقوم بلف خبز التورتيلا بفوطة قطنية نظيفة حتى نحافظ على طراوته ويكون جاهزا للإستخدام. مكونات عمل خبز التورتيلا بالبيض: خبز التورتيلا.

بيضة لكل رغيف من خبز التورتيلا.

جبن شيدر مبشورة.

جبن موزاريلا مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قطعة صغيرة من الزبدة. طريقة عمل خبز التورتيلا بالبيض: في وعاء صغير نضيف البيض ونخفقه جيدا ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود.

ثم نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونرفعها على النار ونضيف إليها قطعة من الزبد.

بعد ذلك نضيف البيض إلى الطاسة ثم نتركها نتضج لمدة دقيقتين.

ثم نقوم بإضافة جبن الشيدر وجبن الموزريلا ونقوم بتغطيتها بخبز التورتيلا ونترك الخبز حتى تذوب الجبنة.

نقوم بقلب البيض والخبز على الجهة الأخرى ثم نقوم بإضافة طبقة أخرى من جبن الموزريلا وجبن الشيدر.

بعد ذلك نقوم بتطبيق خبز التورتيلا ونقوم بتحميصه جيدا من الجهتين.

نقوم بعمل الكمية كلها من التورتيلا بالبيض ثم يقدم ساخنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل التورتيلا المكسيكية بمكونات سريه مثل المحلات المكسيكية الكبرى - ثقفني

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