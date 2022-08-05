طريقة عمل كيكة الكراميل المشهورة بمكونات متوفرة في كل بيت

كيكة الكراميل تتميز بخفتها في الفم فهي سهلة البلع وذات طعم لذيذ ومحببه للصغار والكبار كما أنها سهلة التحضير وسريعة قد تستغرق ساعة علي الأكثر لتحضريها وقد تقل المدة عن ذلك إذا كانت موهوب في أعداء الطعام .

المكونات

كوب دقيق.

ثلتين كوب من السكر .

3 بيضات كبيره في درجة حرارة الغرفة.

معلقة بيكنج بودر.

ملح .

فانيليا.

ثلاث أثلاث كوب من السكر .

ملعقة ونصف كبار من زبدة.

كريمة حلويات.

حليب .

يمكن أن تزيد أو تنقص المكونات حسب المقدار الذي سوف تصنعه.

طريقة التحضير

أولا : نبدأ بتحضير عجينة الكيكة

في إناء نظيف نضع البيضات الثلاث ونخفقهم جيداً مع إضافة ثلثين من السكر بالتدريج ملعقة تلو الأخرى وعندما يصبع الخليط متماسكاً قليلا بعد إضافة السكر نضيف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر ورشة من الملح .

في درجة حرارة 170 نضع الخليط وننتظر مدة من حوالي 25 إلي 30 دقيقة.

عندما تصبح الكيكة جاهزة نتركها لتبرد قليلاً ثم نبدأ بصنع ثقوب صغيرة في السطح من فوق حتي نضيف لها حليب وتشربه ولكن ليس الكثير فقط ما يكفي ليجعلها متشبعه به وليس لتفيت الكيكة .

ثانياً : تحضير صوص الكراميل

نحضر الثلاث أثلاث من السكر ونضعهم في إناء ثم نقلب حتي يصبح السكر سائل غامق ثم نضيف ملعقة ونصف من الزبدة وتقبلهم ثم نضيف كريمة الحلويات بالتدريج حتي يصبح الخليط متماسك قليلا .

نترك الخليط ليبرد وعندها سيصبح أكثر صلابة ويكون ملائم للتزيين.

ثالثاً : تحضير الكريمة

نحضر كريمه الحلويات ونبدأ بخفقها بجهاز الخفق بسرعة بطيئة ونضيف القليل من السكر والفانيليا عندما تصبح كريمة الحلويات ثقيلة قليلاً.

عند الانتهاء من تحضير الكريمة نقسمها لقسمين ، القسم الأول نضعه كطبقة فوق الكيكة والقسم الآخر للتزيين.

رابعاً :التحضير النهائي