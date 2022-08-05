وصفات جديدة لعمل حشوات سمبوسة بالدجاج وسمبوسك بالجبن سهلة وبسيطة في البيت

أسهل الوصفات المنزلية السريعة لعمل حشوات جديدة ومختلفة لعمل سمبوسة بطريقة سريعة ولذيذة، أن السمبوسة او كما يطلق عليها البعض اسم سمبوسك هي عبارة عن عجينة رقيقة وتكون مثلثه الشكل ثم نقوم بحشوها بحشوات كثيرة ومختلفة، فيمكننا أن نقوم بحشوها بالدجاج وأيضا باللحوم كما يمكننا حشواها بالجبن او الخضروات المختلفة، كما أن السمبوسك يعود أصولها الي المطبخ الهندي ومن ثم انتشرت بعد ذلك الي دول الخليج ثم الي باقي أنحاء العالم، كما أنها أصبحت من أفضل أنواع المقبلات التي تقدم حاليا ويحبها جميع الناس.

حشوات سمبوسة

أن السمبوسة تعد من احدي أشهر أنواع المعجنات الخفيفة الشهية التي يتم تقديمها بكثرة علي موائد الطعام كنوع من أنواع المقبلات الشهية، ويرجع تميزها ذلك لأنها تتنوع في أشكالها وفي حشواتها المختلفة حيث نقوم بحشوها بأكثر من وصفة مختلفة، كما أنها تعد من المقبلات الصحية التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية ولكن ذلك يرجع لطريقة عمل وتحضير حشوات السموسبة التي بداخلها فهي ما تعطيها هذه القيمة الغذائية وأيضا الطعم اللذيذ الشهي.

سمبوسك دجاج

سنتعرف الآن علي وصفة سهلة وبسيطة لحشوة السمبوسك حيث نقوم بحشوها بالدجاج في الخطوات التالية:

نقوم أولا بتجهيز المقلاة ثم نضع فيه ثلاث ملاعق كبار من الزيت النباتي ثم ننتظر حتي يصبح الزيت ساخنا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع فيه نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع الي شرائح ثم نقوم بالتقليب لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بعد ذلك بوضع بصلة كبيرة الحجم مقطعة الي شرائح أيضا الي الدجاج ونستمر في تقليب المكونات جيدا.

ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وأخري من بهارات الدجاج مع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

نقلب المكونات جيدا ثم نتركها حتي تنضج ثم نحضر شرائح السمبوسة ونقوم بحشوها ولفها مثل المثلث ثم تقلي في الزيت.

طريقة عمل سمبوسة بالجبن

سنتعرف علي حشوة جديدة لعمل السمبوسة وهي تحضيرها بالجبن في الوصفة السهلة التالية: