نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل أسراره طريقة عمل مخلل البصل المقرمش في البيت بطعم لذيذ أفضل من محلات الطرشي في المقال التالي
البصل من الثمرات المفيدة، والتى لا يخلو أى منزل من وجود البصل فهو يدخل فى العديد من الأكلات، ويدخل فى عمل تتبيلة الدجاج المشوى فى الفرن أو على الفحم، والشيش طاووق والبانيه وكفتة الدجاج ، ويدخل البصل أيضا فى عمل تتبيلة كفتة اللحمة والكباب، ويدخل أيضا فى عمل السلطة الخضراء وصينية البطاطس، ويمكن عمله مخلل بطعم مقرمش وشهى، وبنكهة رائعة تجعل الكثير يقبلون على تناول مخلل البصل، ويفضل أن تصنعى مخلل البصل فى المنزل لأنه لا يحتاج إلى تكاليف كبيرة لأن معظم مكوناته تتوافر فى كل مطبخ مثل الملح والخل الأبيض وحبة البركة وزيت الزيتون وورق الورا، والعديد من الناس يفضلون تناول مخلل البصل على مائدة الغذاء بجانب أطباق المشويات والمقليات والساندويتشات، والبصل له فائدة كبيرة للجسم فهو يحمى الجسم من أى فيروسات أو ميكروبات والبصل يقوى جهاز المناعة، ويعالج تناول البصل نزلات البرد والإنفلونزا لأن البصل يعمل كمضاد حيوى قوى، ويقوى ويحمى الأسنان من التسوس، ويحمى أيضا من التهابات اللثة ويقضى تماما على بكتريا وفطريات الفم، وفيما يلى نعرض طريقة عمل البصل مخلل بطريقة سهلة، ولا تحتاج إلى مجهود، ويحتاج مخلل البصل إلى أيام حتى ينضج.
مكونات عمل البصل المخلل
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الملح
- كمية مناسبة من الماء
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من خل التفاح
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من حبة البركة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- كمية مناسبة من ورق اللورا
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود الحصى
- برطمان من الزجاج أو برطمان من البلاستيك
طريقة عمل مخلل البصل
- أولا لابد من إختيار البصل الطازج ولابد أن يكون صغير فى الحجم، وبعد ذلك نقوم بإزالة رأس البصل ثم نقوم بإزالة القشرة وبعد ذلك نقوم بغسل البصل جيدا بالماء.
- ثم نقوم بوضع البصل فى البرطمان ثم نضع المكونات من حبة البركة وورق اللورا والفلفل الأسود الحصى، وبعد ذلك نقوم بتحضير المحلول الملحى.
- ثم نحضر إناء ونضع به الماء والملح والخل الأبيض وخل التفاح ثم نقوم بصب محلول الملح على برطمان البصل ويتم المزج جيدا.
- وأخيرا نقوم بإضافة زيت الزيتون على وجه برطمان مخلل البصل، وبعد ذلك نقوم بغلق البرطمان جيدا وبإحكام.
- ثم نتركها فى مكان جاف بعيدا عن حرارة الشمس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وبعد هذه المدة يصبح البصل مخلل بطعم جميل ورائع.
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