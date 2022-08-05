خلطة رائعة للحصول على أسنان ناصعة البياض بدون اصفرار أو بُقع، وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية مذهلة لتبييض الأسنان والتخلص من البقع والجير المتراكم في دقيقة واحدة، ولن نقوم بإضافة أي مادة غير طبيعية إلى خلطتنا باستثناء القليل من معجون الأسنان، حيث أن كل أدواتنا في التحضير اليوم طبيعية 100% وهي الأرز الأبيض الذي يعمل على تبييض الأسنان وإزالة إصفرارها، عصير الليمون الحامض فهو يبيض الأسنان ويزيل رائحة الفم الكريهة، زيت الزيتون الذي يزيل البقع السوداء من الأسنان

خلطة رائعة لتبييض الأسنان

مقادير خلطة تبييض الأسنان:

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

نضع مقدار الأرز الأبيض في المطحنة الكهربائية ونقوم بطحنه جيداً حتى يتحول إلى مسحوق، ثم نقوم بغربلة مسحوق الأرز للحصول على مسحوق ناعم بدون شوائب، بعد ذلك نضع مقدار ملعقتين صغيرتين من مسحوق الأرز في وعاء ونضف إليه عصير الليمون وزيت الزيتون، نخلط المكونات مع بعضها جيداً ثم نضف معجون الأسنان ونخلط مرة أخيرة حتى نحصل على خليط كريمي، بعدها نغمس فرشاة الأسنان الخاصة بنا في هذا الخليط ونغسل الأسنان جيداً به لمدة دقيقة، مع التركيز على البقع الصفراء والداكنة بالأسنان وسنلاحظ نتيجة مذهلة من الاستخدام الأول، سيختفي الاصفرار وسيسقط الجير من الأسنان سنحصل على أسنان بيضاء ولامعة مثل اللؤلؤ، وللحصول على أفضل النتائج نكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم.

التخلص من اصفرار الأسنان

المكونات المطلوبة:

كيس واحد من الشاي الأخضر. ملعقة صغيرة من صودا الخبز. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

نأخذ كيس الشاي الأخضر ونفرغ محتوياته في وعاء ثم نضف إليه صودا الخبز مع إضافة كلا من عصير الليمون ومعجون الأسنان، ثم نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم نغمس فرشاة الأسنان الخاصة بنا في هذا الخليط، نفرش الأسنان جيداً بهذا الخليط لمدة دقيقة بحركات دائرية حتى يختفي اللون الأصفر، سوف نحصل على الفور على أسنان بيضاء ولامعة ولافضل النتائج نكرر استخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، ويمكننا الاحتفاظ بالخليط المتبقي في الثلاجة.