بمكونات إقتصادية هتعملي بنفسك الكب كيك بالشكولاته في اقل من ساعة

طريقة عمل الكب كيك الشكولاته، سهلة وبسيطة فكل ما عليكِ هو تحضير المكونات اللازمة واتباع الخطوات، فمن المعروف أن تلك الحلوي تعد من أشهر الأنواع المحبوبة بين الأطفال والكبار وتتميز بالطعم الرائع كما يمكن صنعها بأكثر من طريقة فهي تتيح لكِ سيدتي إضافة ذوقك الخاص لها.

طريقة عمل الكب كيك الشكولاته

تعتبر حلوى الكب كيك من الحلويات التي يمكن صنعها في المنزل كما أن تكلفتها لا تكون مرتفعة، ولهذا يمكن للعديد من الأسر تحضيرها وخاصة أنه يمكن صنعها في بعض المناسبات العائلية، فهي لها مذاق شهي وشكل مميز يضيف الأناقة لسفرتك، كما أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير لصنعها، فدعونا نتعرف على طريقة عمل الكب كيك بالشكولاته فيما يلي:

المكونات

تحتاجين إلى المكونات التالية:

كوب ونصف من الطحين المخصص للحلويات.

كوب ونصف من السكر.

ربع كأس من الزبدة.

بيضتين.

ملعقة ص من محسن الكيك.

كأس من اللبن.

مقدار ثلاثة أرباع كأس من الكاكاو الخام.

ملعقتين صغيرين من الفانيليا.

رشة من الملح.

خطوات تحضير أكواب الكب كيك اللذيذه

حتى تحصلين على أفضل مذاق من الكب كيك، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية بدقة كالتالي: