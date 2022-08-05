بمكونات إقتصادية هتعملي بنفسك الكب كيك بالشكولاته في اقل من ساعة

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طريقة عمل الكب كيك الشكولاته، سهلة وبسيطة فكل ما عليكِ هو تحضير المكونات اللازمة واتباع الخطوات، فمن المعروف أن تلك الحلوي تعد من أشهر الأنواع المحبوبة بين الأطفال والكبار وتتميز بالطعم الرائع كما يمكن صنعها بأكثر من طريقة فهي تتيح لكِ سيدتي إضافة ذوقك الخاص لها.
طريقة عمل الكب كيك الشكولاته
تعتبر حلوى الكب كيك من الحلويات التي يمكن صنعها في المنزل كما أن تكلفتها لا تكون مرتفعة، ولهذا يمكن للعديد من الأسر تحضيرها وخاصة أنه يمكن صنعها في بعض المناسبات العائلية، فهي لها مذاق شهي وشكل مميز يضيف الأناقة لسفرتك، كما أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير لصنعها، فدعونا نتعرف على طريقة عمل الكب كيك بالشكولاته فيما يلي:
المكونات
تحتاجين إلى المكونات التالية:
- كوب ونصف من الطحين المخصص للحلويات.
- كوب ونصف من السكر.
- ربع كأس من الزبدة.
- بيضتين.
- ملعقة ص من محسن الكيك.
- كأس من اللبن.
- مقدار ثلاثة أرباع كأس من الكاكاو الخام.
- ملعقتين صغيرين من الفانيليا.
- رشة من الملح.
خطوات تحضير أكواب الكب كيك اللذيذه
حتى تحصلين على أفضل مذاق من الكب كيك، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية بدقة كالتالي:
- يجب عليك قبل البدء في تحضير الوصفة أن تقومي بنخل الدقيق حتى تتأكدي أنه يخلو من أي تكتلات، كما يجب أن تقومي بطحن السكر ليكون ناعمًا وذلك لضمان نجاح الوصفة، كما يفضل أن تكون درجة حرارة المكونات بنفس درجة حرارة الغرفة.
- احضري وعاء متوسط وضعي به الطحين ثم الملح والبيكبنج باودر والكاكاو وقلبيهم جيدًا، وضعيهم جانبًا.
احضري الخلاط الكهربائي وضعي به الزبدة مع السكر واللبن بالخلاط حتى تلاحظين تماسك الخليط وأنه أصبح كريمي الشكل، أضيفي بعد ذلك البيض خلال الخفق ثم الفانيليا واستمري بالخفق.
- ابدئي بإضافة الطحين بشكل تدريجي أثناء عملية الخفق لضمان تجانس الخليط ومنع تكون تكتلات، وبعد أن تلاحظي أن الخليط تم تقليبه بشكل جيد يكون جاهزًا للوضع في القالب الخاص به.
- ضعي ورق الزبدة في القوالب ثم ابدئي بتوزيع الخليط في القوالب ويجب ترك مساحة في الكوب لأن الخليط سوف يزداد حجمًا أثناء التسوية، وبعدها يمكن وضعه في الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج.
- لقد تعرفنا من خلال المقال على طريقة عمل الكب كيك بالشكولاته المحببة للكبار والصغار، وشرحنا لكم خطوات عملها بشكل مفصل ويمكنك تزيينها بكريم شانتيه أو أي مكون تفضله العائلة.
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