نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكاتشب الهاينز العادي والحار فى البيت مثل الشركات في المقال التالي

تعد الصوصات التى تقدم بجانب الطعام والوجبات هى أكثر الأشياء التى تعطى مذاق خاص للأكل ونكهة جميلة، ومن هذه الصوصات هو الكاتشب يعد الكاتشب من الإضافات التى يفضلها الجميع فى الطعام وخاصة الأطفال فهم يفضلون الكاتشب لأنه يمكن تناولها بجانب أنواع كثيرة من الأكلات، وبدل من شرائك الكاتشب جاهز يمكنك تحضيره فى المنزل بخطوات بسيطة وسريعة وتكون آمنة للأطفال والكبار، ولذلك سوف نقوم بذكر طرق مختلفة لتحضير الكاتشب فى المنزل. مكونات عمل الكاتشب مثل المطاعم: 1 كيلو طماطم تكون حمراء تصلح للكاتشب.

1 لتر ماء مثلج.

1 لتر ماء مغلى.

خمسون مللى خل أبيض.

خمسة وعشرون مللى عصير ليمون.

خمسون جرام سكر.

عشرة جرام بصل بودرة.

عشرة جرام ثوم بودر.

110جرام ملح.

خمس جرام سكر.

خمس جرام شطة ناعمة.

خمس جرام كمون.

خمس جرام قرنفل ناعم.

لون طعام أحمر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الطماطم وغسلها جيداً وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى أربع أجزاء مع مراعاة تركها ملتصقين ببعض لا تنفصل. نقوم بوضع الطماطم فى الماء الذى تم غليه ونتركها تغلى لمدة لا تقل عن دقيقتين. نقوم بعد ذلك بتصفية الطماطم من الماء ونقوم عقب تصفيتها بوضعها فى الثلج لمدة 2 دقيقة حتى يكون لها قشرة خارجية. نقوم بإحضار قدر ونضع فيه الطماطم ونهرسها مع تركها على النار لتغلى. نقوم بتتبيلها بوضع التوابل وهى الكمون والقرنفل والشطة والخل والقرفة والثوم والليمون والبصل وتقليبهم وتركهم على النار لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. بعد ذلك نقوم برفعها من على النار وتركها لتبرد جيداً، وبعد ذلك نقوم بوضع الطماطم فى الخلاط حتى تفرم جيداً ويكون مزيج ثقيل وكثيف وناعم ليس به كتل. نقوم بعد ذلك بوضعه فى وعاء ووضعه على النار ليغلى مرة أخرى ويكون مثل قوام الكاتشب المعتاد عليه. نقوم بعد ذلك بإحضار برطمانات الكاتشب المخصصة له وتكون نظيفة ومعقمه ونصب بها المزيج وثم نقوم بوضعه فى الثلاجة لحين إستخدامه. مكونات عمل كاتشب حار: 1 كيلو طماطم.

1 فص ثوم مهروس.

ربع كوب خل تفاح.

نص كوب سكر بنى.

نص ملعقة صغيرة ملح.

نص ملعقة صغيرة خردل.

1 ملعقة صغيرة فلفل حار.

ملعقتين زيت زيتون كبيرة.

1 ثمرة بصل مقطع شرائح.

نص ملعقة قرنفل ناعم صغيرة.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. طريقة التحضير: نقوم بوضع وعاء به ماء على النار ليغلى، ونحضر ثمرات الطماطم ونقوم بوضعها فى الماء عندما يغلى لدقائق معدودة وبعد ذلك نقوم بتقشير الطماطم وإزالة قشرتها. بعد ذلك نقوم بإزالة بذر الطماطم وثم نقوم بتقطيعها شرائح وثم نضعها مرة أخرى على النار. نقوم بتركها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة مع خفض النار وبعد ذلك نقوم برفعها من على النار وتركها لتبرد جيداً. نقوم بفرم الطماطم فى الخلاط بعد أن تبرد وحتى لا يكون بها أي قطع. نحضر مقلاة ونقوم بوضع زيت الزيتون والبصل ونقلبهم على النار لمدة لا تقل عن 5 دقائق وثم نقوم بوضع الثوم ونقلبهم وبعد ذلك نقوم بإضافة الطماطم وتقلب. تضيف عليهم السكر البنى والملح والخردل والفلفل الأسود والفلفل الحار والخل والقرنفل وصلصة الطماطم ونقوم بمزج كل المكونات مع بعضها وتركها تغلى على النار حتى تتسبك وذلك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. نقوم بعد ذلك بتصفية الصلصة وثم نقوم بإحضار البرطمانات ونضيف بها الكاتشب وتغلق البرطمان جيداً لحين إستخدامه فى أى وقت. مكونات عمل كاتشب هاينز: ست حبات طماطم.

ست فصوص ثوم مفروم.

1 ثمرة بصل مفروم.

نص كوب خل أبيض.

ربع كوب ماء.

أربع ملاعق كبيرة سكر أبيض.

إثنان ملعقة نشا كبيرة.

1 ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الطماطم وغسلها جيداً ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ونضيفها فى الخلاط ونفرمهم جيداً. نقوم بإحضار وعاء ووضعه على النار وثم نقوم بصب الطماطم به وإضافة الثوم والبصل ويمزج جيداً. نقوم بترك المكونات على النار حتى تغلى وثم نقوم بتخفيض درجة الحرارة على الصلصة وثم نقوم بوضع الملح والخل السكر الأبيض وتقلب جيداً. نقوم بإحضار ربع كوب ماء ووضع به النشا وتقليبه حتى تذوب النشا، وثم نقوم بوضع النشا على الصلصة التى على النار ونستمر بالتقليب حتى لا تتكتل. نقوم بإزالة الوعاء بالصلصة من على النار ونتركه ليبرد جيداً وثم نقوم بإضافته فى البرطمانات وبعد ذلك نقوم بوضعه فى الثلاجة ويستعمل فى أى وقت مع وجبات الطعام المفضلة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكاتشب الهاينز العادي والحار فى البيت مثل الشركات - ثقفني

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