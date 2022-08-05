فطائر الشوكولاتة بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز

فطائر الشوكولاتة ، من ألذ وأشهى أنواع الفطائر الحلوة والتي يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، حيث تبحث الكثير من ربات البيوت عن عمل فطائر حلوة لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم على وجبة الفطور أو لكي يتناولونها الأطفال في المدارس، فهي مغذية وصحية وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وهي سهلة التحضير، فلا تتطلب فرن، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، فهي تحتوي على الشوكولاتة، لذا فهي تشعر بالسعادة أيضًا، كما يمكنكم تجربة الكرواسون الهش وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الشوكولاتة

تتكون فطائر الشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

450 جم دقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

260 مل حليب دافئ.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر

باكيت فانيليا.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة بيكنج بودر.

40 مل زيت.

ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

شوكولاتة مذابة.

زيت للقلي.

للحشو

شوكولاتة مذابة.

للتزيين

سكر بودرة.

شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والسكر والخميرة الفورية والملح والفانيليا والبيكنج بودر والزيت والبيضة، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف نصف كمية الدقيق ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك نضيف الزبدة ونعجن مرة ثانية حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها ونضعها في وعاء، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل، ثم نقطع الفطيرة مستطيلات طوليًا، ثم نقسم كل مستطيل نصفين أو حسب الرغبة.