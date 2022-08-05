طريقة سلطة التونة الدايت بأسهل خطوات ومكونات موجودة في اي منزل

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طريقة سلطة التونة الدايت يلجئ الكثير من العاملين والموظفين الي عمل الغذاء صحي بدلاً من الاكلات السريعة الغير صحية فمن أفضل الوصفات هي سلطة التونة بالمكرونة في هي تحتوي على الالياف و البروتين وايضاً من الكربوهيدرات اللازمة لعملية الحرق في الجسم كما يبحث الرياضيين على طرق جديدة لسلطة التونة فهذة الوصفة غير تقلدية كما سعراتها الحرارية منخفضة بالنسبة لباقي الوجبات فاليوم نقدم اليكم طريقة سلطة التونة بالمكرونة الدايت بأسهل خطوات ومكونات موجودة في اي منزل . طريقة سلطة التونة الدايت مقادير سلطة التونة بالمكرونة الدايت العادية: كوب من المكرونة مسلوق. علبة تونة دايت بمحلول ملحي . 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون . 2 ملعقة كبيرة مايونيز دايت . بشر جزر. حبة ليمون. فلفل أسود . رشة ملح . أخلطي جميع المكونات معاً وتقدم وبالصحا وهنا على قلوبكم . طريقة سلطة التونة الدايت علبة تونة دايت بمحلول ملحي . 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون . 2 ملعقة كبيرة مايونيز دايت . 2 ملعقة كبيرة ذرة حلو . خس حسب الرغبة . خيار متقطع صغير . بشر جزر. حبة ليمون. فلفل أسود . رشة ملح . أخلطي جميع المكونات معاً وتقدم وبالصحا وهنا على قلوبكم . سلطة التونة بالبطاطس علبة من التونة من الزيت. 2 ملعقة كبيرة من الزيتون الزيتون حبة من البطاطس المسلوقة. رشة من ملح الطعام. رشة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحارّة. ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض. مقادير سلطة تونة للرجيم قطع طماطم صغيرة.

خسّ مغسول ونظيف ومقطع.

فلفل روميّ مقطّع لقطع صغيرة.

بصلة متوسّطة الحجم .

بصل الأخضر.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

رشّة ملح.

رشّة فلفل أسود.

رشّة كمون.

مايونيز دايت .

ماسترد.

علبة تونة دايت. سلطة التونة بالليمون دايت 2 معلقة ماسترد.

علبة تونة دايت.

2 حبة ليمون معصور .

فلفل أسود.

بصل الأخضر. طريقة سلطة التونة بالمكرونة علبة تونة مصفاه من الزيت.

بصلة متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم قطع صغيرة.

فلفل رومي ملون.

فص من الثوم.

كوبان من الذرة الحلوة.

3 ملاعق من الزيتون الزيتون.

أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الكاتشاب.

ملعقة صغيرة من صلصة المستردة.

كوب من اللبن الزبادي.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. عمر شويل - جدة طريقة سلطة التونة الدايت بأسهل خطوات ومكونات موجودة في اي منزل - ثقفني

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