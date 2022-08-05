نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض ملفت.. وصفة منزلية سحرية للعرايس تبييض الجسم والمناطق والغامقة وتحت الابطين والاكواع والركب في المقال التالي

يمكنكم الحصول على أفضل وصفات طبيعية لتفتيح الجسم من خلال مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني، ويسعى الموقع إلى توفير كافة الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعالج بشرتك وشعرك وفي نفس الوقت تكلفك تكلفة بسيطة جدًا، فهناك الكثير من مراكز بيع مستحضرات التجميل والكريمات والزيوت التي تقدم هذه الوصفات بأسعار مبالغ فيها وتنصاع الفتيات وراء تلك الكريمات ولكنها تغفل عن طريقة عملها بنفسها في المنزل بتكلفة أقل من المنتجات الجاهزة. وصفات طبيعية لتفتيح الجسم وصفة الخيار وماء الورد للتفتيح المكونات المطلوبة:- حبة خيار كبيرة الحجم.

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

كريم الجلسرين الطبي.

عصير ليمون. خطوات استخدام وصفة الخيار لتفتيح الجسم:- أول خطوة قومي بغسل الخيار جيدًا من أي أتربة وطين وبكتيريا وقومي بوضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم هرسه جيدًا.

بعد ذلك أضيفي هريسة الخيار إلى المكونات المتبقية وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا بشكل كامل وضعيها داخل الثلاجة حتى تصبح أكثر تماسكًا.

ثم قومي بغسل المنطقة التي ترغبين تفتيحها وليكن البشرة أو مناطق الجسم الحساسة لأنه ضروري أن يتم وضعها على منطقة نظيفة.

ابدئي في تطبيق الخليط على المنطقة ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق ثم قومي بتركه عليها خمسة عشر دقيقة واشطفي بماء بارد واحرصي على تكرارها مرتين أسبوعيًا. وصفة صفار البيض وزيت الزيتون للتفتيح المكونات المطلوبة:-

صفار بيضة كبيرة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

حبة موزة كبيرة الحجة.

عصير ليمون.

زيت لافندر عطري.

ماء ورد. طريقة وخطوات استخدام وصفة البيض وزيت الزيتون لتفتيح الجسم:- قومي بغسل البيضة جيدًا ثم قومي بكسرها وافصلي الصفار عن البياض حيث أن الصفار هو الجزء الذي نحتاجه في تحضير الوصفة.

بعد ذلك أضيفي صفار البيض إلى باقي المكونات واخفقيهم جيدًا بواسطة المضرب اليدوي أو بملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات تمامًا.

ثم قومي بفرد الخليط على المنطقة التي ترغبين في تفتيحها ودلكي جيدًا بحركات دائرية لطيفة حتى تتغلغل إلى خلايا الجلد.

اتركيه على المنطقة لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسلها وتنظيفه من الخليط وجففيها جيدًا وكرري الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة بياض ملفت.. وصفة منزلية سحرية للعرايس تبييض الجسم والمناطق والغامقة وتحت الابطين والاكواع والركب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بياض ملفت.. وصفة منزلية سحرية للعرايس تبييض الجسم والمناطق والغامقة وتحت الابطين والاكواع والركب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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