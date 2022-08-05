نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفه الوحيدة الفاعلة لتفتيح تحت الابط فى أيام فقط…التخلص من البقع الداكنه نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح تحت الباط ،تعاني بعض السيدات من مشكلة اسمرار منطقة تحت الإبط، بحيث يكون لون تلك المنطقة أغمق بكثير من لون الجسم، مما يسبب مظهرا غير لائق، وتتكون تلك المشكلة نتيجة ممارسة العديد من العادات الخاطئة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من تلك المشكلة نهائياً.

أفضل وصفة طبيعية لتفتيح منطقة الإبط

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي أثبتت نتائج فعالة في التخلص من مشكلة اسمرار منطقة الإبط بشكل كبير، ومن الأفضل تلك الوصفات ما يلي:

مقشر السكر والليمون

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

نصف ليمونة

طريقة الاستخدام

قومي بغسل منطقة الإبط جيدًا و جففيها، ثم ضعي نصف الليمونة في السكر.

دلكي منطقة تحت الإبط بالليمونة في حركات دائرية، واستمري في ذلك لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

اغسلي المنطقة مرة أخرى، و جفيفها، ثم ضعي كمية قليلة من المرطب.

ماسك الليمون وبيكربونات الصوديوم

المكونات

ملعقة بيكربونات الصوديوم

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

اخلطي عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم في وعاء، ثم قومي بغسل منطقة الإبط جيدًا و جففيها.

ضعي الماسك على منطقة تحت الإبط واتركيه لمدة 10 دقائق.

قومي بفرك المنطقة برفق بواسطة أطراف الأصابع.

اغسلي المنطقة مرة أخرى، و جفيفها، ثم ضعي كمية قليلة من المرطب.

أسباب السواد تحت الإبط

تحدث مشكلة اسمرار منطقة تحت الإبط بسبب بعض الممارسات والعادات الخاطئة التي يجب تجنبها نهائيا ، حتى نحصل على نتائج سريعة ولا تتكرر تلك المشكلة مرة أخرى، ويمكن تلخيص بعض العادات فيما يلي:

استخدام مزيلات العرق

إن استخدام مزيلات العرق بشكل عشوائي ودون غسل المنطقة وتجفيفها، من أهم أسباب حدوث تلك المشكلة، كما أن هناك بعض أنواع المزيلات التجارية التي تحتوي على مواد ضارة تسبب الاسمرار.

لذا يجب استخدام مزيلات العرق الطرق بطريقة صحيحة، أو استخدام المنتجات الطبيعية.

إزالة الشعر

حيث إن إزالة الشعر بطريقة خاطئة، يسبب التهابات شديدة في تلك المنطقة، مما يؤدي إلى اسمرار تلك المنطقة، لذا يجب اختيار الطريقة المناسبة، مع الحرص على ترطيب البشرة باستمرار.