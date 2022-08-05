بمعلقة نشا ودعى شعرك الخشن نهائياً و احصلى على شعر ناعم كالحرير باقوى كرياتين طبيعي خلال شهر واحد

افرادى شعرك بالنشا ،تدرك كثير من السيدات استخدامات النشا للبشرة وفوائده المتعددة، ولكن لا تتوقف فوائد النشا عند ذلك الحد، بل لها العديد من الاستخدامات والفوائد في حل مشاكل الشعر المختلفة، مثل علاج مشاكل التقصف و الهيشان و التجعد.

لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على استخدامات النشا للشعر، وكيفية فرد الشعر بالنشا بطريقة صحيحة

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

هناك العديد من الوصفات التي ينصح بها لفرد الشعر، ولكن تعد تلك الوصفة هي أحسن وأسرع نتيجة، فستلاحظين أن شعرك أصبح مفرود من أول مرة.

مكونات وصفة النشا للشعر

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة عسل نحل.

ملعقة زيت السمسم.

موزه مهروسة.

طريقة استخدام وصفة النشا للشعر

ضعي ملعقة كبيرة من نشا الذرة في وعاء، ثم قومي بإضافة 3 ملاعق من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل، وملعقة كبيرة من زيت السمسم.

اخلطي جميع المكونات، حتى تتخلصي من أي تكتلات موجودة بها.

ضعي ثمرة واحدة من الموز في الخلاط و اضربيها جيدًا، ثم قومي بإضافة جميع المكونات السابقة إلى الموزة.

اخلطي المكونات حتى يصبح القوام كريمي وسهل الفرد وخالي من أي تكتلات.

قومي بغسل الشعر بالماء و الشامبو المناسب، ثم قسميه إلى عدة أجزاء.

ضعي الوصفة السابقة على الشعر بالكامل من فروة الرأس وحتى الأطراف.

ضعي غطاء بلاستيكي على الشعر واتركي الماسك لمدة لا تقل عن ساعتين.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء و الشامبو للتخلص من الماسك، ثم ضعي البلسم المناسب.

يمكنك تكرار ذلك الماسك مرة أسبوعياً للحصول على نتيجة رائعة.فوائد استخدام النشا للشعر

فوائد النشا للشعر

للنشا فوائد عديدة في علاج مشكلات الشعر، ولكنها مثل أي مكون آخر لا بد من استخدامها بطريقة صحيحة حتى لا تسبب نتائج عكسية، حيث إن استخدامها الصحيح يساعد في علاج المشكلات التالية: