بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه بلدي في الخلاط بطعم أحلي واوفر من الجاهز مش هتشتريه من بره تاني

طريقة عمل السمنة البلدي من كيلو حليب ، السمن البلدي مفيدة جدا للجسم وتكون أفضل بكثير من أنواع السمن الأخرى لأنها تكون مهدرجة وتسبب أمراض كثيرة لا حصر لها وهذا هو سبب ارتفاع سعر السمن البلدي لأنه يوجد عليها إقبال كثير من الناس لأنهم يريدون أن يقدموا لأطفالهم الشيء المغذي والمفيد، وعلى الرغم من ارتفاع سعر السمن البلدي إلا أنها ليست متوفرة بسبب شراء السمن البلدي بكميات كبيرة ويتم تخزينها في الفريزر، علاوة على كل ذلك إلا أنه أصبح الكثير من عمليات الغش الكثيرة من الباعة الجائلين، ولكن من الآن لن تحتاجي لشراء السمن البلدي من الخارج مرة أخرى لأننا سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير السمن البلدي في المنزل، يجب عليكم قراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير السمن البلدي في المنزل

على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها طريقة تحضيرها أصبح سهلة وليست معقدة كما يعتقد الجميع، وبعض النساء تظن أن الفلاحين والقرى هم فقط الذين لديهم القدرة على تحضير السمن البلدي لأنهم يتوفر لديهم جميع الأدوات المستخدمة في التحضير، ولكن هذا اعتقاد خاطيء للغاية لأننا جئنا هنا لكي نقول لكي بجهاز موجود في كل مطبخ باستخدام كيلو واحد من الحليب تستطيعين تحضير السمن البلدي في المنزل بدون بذل أي مجهود على الإطلاق والجهاز هو الخلاط نعم الخلاط يصنع ما لا تتوقعه، وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه يفعل الذي يفعله الأدوات الموجودة لدى الفلاحين، والآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير السمن في البيت:

كيلو من الحليب.

القليل من الملح.

كمية كبيرة من الثلج.

خطوات تحضير السمن البلدي في البيت باستخدام كيلو من الحليب

بالفعل كيلو الحليب يصنع قطعة من السمن البلدي التي من الممكن استخدامها في أي وصفة من الوصفات المختلفة، والآن سوف أقدم لكم خطوات تحضير السمن البلدي: