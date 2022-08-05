قنبلة التبيض.. كريم لبان الذكر والنشا اقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال

لبان الذكر الجميع يستخدمه في التخلص من التهابات التي توجد على الصدر وبعض النساء يسمعون الكثير من وصفات التجميل التي يكون الكولاجين أساسي في تحضيرها ولكنهم يعلمون أن سعره مرتفع للغاية ولا يقدرون على شراء هذه المنتجات ولكن الجديد معنا هو أن لبان الذكر يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين التي توجد في منتجات التجميل بل وأفضل منها بكثير لأنها لا تحتوي على أي مواد ضارة بالبشرة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة لبان الذكر في تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد

من الطبيعي ومع تقدم العمر ومع عوامل الجو المتغيرة تتأثر البشرة ويحدث لها الكثير من المشاكل من الترهلات التي توجد حول العين والفم وأيضا في الوجه كله، وعلى الرغم من معرفة النساء بهذه المشكلة إلا أنهم يتجاهلون علاجها بسبب أسعار الكريمات العالية التي تكون في تزايد مستمر علاوة على ذلك إلا أنها تؤثر بالضرر على البشرة وتكون سبب في ظهور الحب وتصبغات التي توجد في الجلد، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنها تكون نتيجتها ليست فعالة كما نظن، ولكن نحن هنا لكي نقدم لكم مكونات وصفة لبان الذكر في التخلص من كل هذه المشاكل وبعد الاستمرار على هذه الوصفة أكثر من ثلاث شهور سوف تلاحظين أن وجهك مثل البدر ولا يوجد به أي مشكلة على الإطلاق، لا ينبغي عليكِ سوى أن تقومي باحضار المكونات التالية واتباع الخطوات في الفقرة القادمة، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من منقوع لبان الذكر.

ملعقة من جوز الهند.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة ونصف من النشا.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

يجب اتباع الخطوات الأتية: