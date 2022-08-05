نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفراخ البانيه بطريقة سهلة وناجحة وتتبيلة لذيذة ومميزة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفراخ البانيه ، من أسهل الوجبات التي يمكن إعدادها بطريقة بسيطة وغير مكلفة، كما أنها من الوصفات الشهية والمميزة والمفضلة لدى الكثيرين، ومكوناتها وطريقة تحضيرها غاية في السهولة، كما تتميز هذه الوصفة بتتبيلتها الفريدة والمميزة.

كما يمكن إعداد كمية كبيرة من البانيه والاحتفاظ به في الفريزر لفترات طويلة وطهيه عند الحاجة في دقائق معدودة، كما يوجد وجبات عديدة مميزة ولذيذة للغاية يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل رول البطاطس الكرسبي أو الدجاج بالتتبيلة الهندية الغنية، وفيما يلي سنتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفراخ البانيه.

مكونات الفراخ البانيه

تتميز هذه الوصفة بتتبيلتها الفريدة والمميزة ومكوناتها البسيطة والمتوفرة رغم مذاقها الغني المميز وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كيلو من صدور الدجاج.

مكونات التتبيلة.

بصلة كبيرة.

ملعقتين كبار خل.

ملعقتين كبار عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ثلاث ملاعق كبار زبادي او حليب رايب.

للتغليف

ثلاث بيضات.

بقسماط مطحون.

دقيق ابيض.

طريقة التحضير

يتميز البانيه بتتبيلته المميزة وطبقة الدقيق والبقسماط المقرمشة والشهية وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفراخ البانيه بطريقة ناجحة خطوة بخطوة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتقطيع كل قطعة من صدور الدجاج إلي شريحتين بسمك متساوي.

ثم نقوم بوضع كيس بلاستك فوق كل شريحة وبواسطة مطرقة الطعام نقوم بضرب شريحة الدجاج حتي تصبح بسمك متساوي.

ثم نقوم بإعداد التتبيلة فنقوم بفرم البصلة في الخلاط الكهربائي جيدا ثم نقوم بوضعها في إناء ونخلط معها جميع مكونات التتبيلة.

وبعدما تمتزج جميع مكونات التتبيلة جيدا نضع فيها شرائح الدجاج ونغمر شرائح الدجاج في التتبيلة جيدا.

ثم نقوم بتغطية الإناء ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين على الأكثر حتي يتم تتبيل الدجاج جيدا.

وبعد مرور المدة نقوم بإخراج شرائح الدجاج ونصفيها من التتبيلة جيدا ونجفف شرائح الدجاج من الماء جيدا.

وهذه الخطوة هي التي تجعل طبقة البقسماط متماسكة جيدا ولا تنفصل عن الدجاج.

ثم نقوم بخفق الثلاث بيضات مع ربع كوب من الماء.

ثم نقوم بغمس شرائح الدجاج في الدقيق ثم في البيض ثم نغلفها بالبقسماط المطحون ونضغط عليها جيدا.

وبعدما نقوم بغمس الدجاج في البقسماط نقوم بقليه في الزيت الساخن مباشرة حتي نحصل على أفضل قوام.

ونكرر الأمر مع جميع الكمية.

ثم تكون الفراخ البانيه جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

إعداد سلطة الحمص بالطحينة

من أفضل الأطباق الجانبية التي يمكن تقديمها وتناولها مع الفراخ البانيه وطريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب ومكوناتها كالتالي:

كوب وربع من الحمص.

نصف فص ثوم صغير.

نصف كوب طحينة خام.

ملح حسب الرغبة.

مكعبين من الثلج.

سدس كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير