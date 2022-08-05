نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي 3 كريمات من الصيدليه لتبييض ونضارة البشرة وازاله الجلد الميت والبقع والتصبغات في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الحصول على أقوى كريمات طبيعية لتفتيح البشرة من الصيدلية، لا تحل كريمات الأساس ومستحضرات التجميل أي مشكلة تعاني منها البشرة ولكنها تعطي نتائج وقتية فقط وتقوم بإخفاء العيوب فقط وتزول بزوال الكريم من على البشرة ولكن تترك آثارًا ضارة عليه لا تختفي وقد تتسبب في حدوث أمراض خطيرة للجلد والجسم، ولذلك حرصًا منّا على صحتك سنقوم بتقديم أفضل الكريمات التي يمكنك اللجوء إليها والتي تعطيك النتيجة المطلوبة بالإضافة إلى فوائد أخرى إضافية

أقوى كريمات طبيعية لتفتيح البشرة من الصيدلية

هناك عدة كريمات جاهزة طبيّة ومصرّح بها تعمل على تغذية البشرة وتفتيحها من أي بقع داكنة ومن بين هذه الكريمات ما يلي:-

كريم بيوديرما وايت أوبجيكتيف

حيث أنه من أفضل كريمات تفتيح البشرة التي تتميز باحتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين سي وخلاصة العرق سوس وهو كريم يعمل على ترطيب البشرة وتمتصه البشرة بشكل كبير وتساهم في تقشير الجلد وهو مناسب لجميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة.

كريم فولدكس foldex cream

يعد كريم فولدكس من أفضل كريمات التفتيح المتوفرة في جميع الصيدليات والذي يحتوي على فيتامين ج الذي يساهم في الحد من ظهور صبغة الميلانين التي تجعل البشرة سمراء، كما أنه غني بمكون الأربيوتين الذي يحد من إفراز إنزيم ظهور صبغة الميلانين ويحتوي على خلاصة العرق سوس و نسبة من الأحماض التي تقشّر الجلد و تخلصه من أي جلد زائد أو ميت وتعمل على توحيد لون البشرة ويجدد خلايا البشرة ويجعله أكثر مرونة و نضارة.

كريم رومكس romix cream

بالنسبة إلى كريم روميكس فهو من أفضل الكريمات أيضًا وينصح به الكثير من أبطاء الجلدية بالرغم من عدم احتواءه على مكونات كثيرة ولكن فائدته عظيمة، حيث أنه يدخل في تحضيره مادة الريتينول الذي تعمل على تخليص الجلد من الطبقات المصابة وتعالج البقع الداكنة على البشرة وكذلك غني بنسبة كبيرة من فيتامين ج الذي يغذي البشرة ويحد من ظهور أي اسمرار وهو موجود بأسعار مناسبة في الصيدليات يمكنك الحصول عليه بشكل فوري.

كيفية استخدام كريمات تفتيح البشرة