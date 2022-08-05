قرص الحليب الرائب بالسمسم بقوام هش وطري وبطريقة بسيطة جدًا

قرص الحليب الرائب بالسمسم ، من المخبوزات الهشة والطرية التي يتم تحضيرها من خلال خطوات بسيطة، تعد من الوصفات القديمة التي تعرف تم معرفتها وتوارثها من الأجداد والأمهات تتميز برائحة جميلة ونكهة مميزة ترجع إلي احتوائها على السمسم الشمر، وتعد من المخبوزات التي يشتهر تقديمها في مصر، مكوناتها بسيطة جداً لا يخلو بيت منها، وتعد هي من المخبوزات التي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة وتختلف كل طريقة من شخص لآخر فيمكن تقديمها باستخدام الحليب السائل أو يمكن تقديمها باللبن الرائب أو اللبن البودر، ولكن لكل طريقة مذاقها وطعمها المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل قرص الحليب الرائب بالسمسم بطعم ورائحة مميزة.

مكونات عمل قرص الحليب الرائب بالسمسم

تتكون القرص من مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

كيلو من دقيق المخبوزات.

ذرة من الملح (اختياري).

كوب من السمنة الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة (البيرة).

4 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة شمر مطحون.

نصف كيلو من الحليب الرائب.

طريقة التحضير

يتم تحضير قرص الحليب الرائب بالسمسم بالمنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ

نضع الخميرة البيرة في وعاء صغير ثم نضيف إليها ملعقتين السكر ونمزج المكونات معاً ثم تترك حتي تنشط الخميرة. ثم في وعاء كبير نضيف الدقيق ثم نضيف إليه ملعقتين من السكر ثم نضيف السمسم والشمر ونقلب المكونات جيداً. نضيف السمن الدافئ إلي الدقيق (مع مراعاة الاحتفاظ بملعقتين من الكمية)، ثم نقلب المكونات بأصابع اليد حتي يختلط السمن مع الدقيق. بعد ذلك يضاف كمية الحليب الرائب تدريجياً (ماعدا مقدار ملعقتين من الحليب)، ثم نعجن المكونات بأصابع اليد حتي يختفي الدقيق وتتشكل لدينا عجينة. ثم نحضر خليط الخميرة والسكر ونضيف إليه ملعقتين الحليب التي تم الاحتفاظ بها، ثم نضيف إلي الخليط ملعقتين السمنة ثم نمزج المكونات جيداً مع بعضها البعض. يضاف خليط الخميرة والسمن والحليب إلي العجينة ونستمر في جمع العجينة باليد، حتي تتشرب الخليط وتصبح ناعمة وطرية. توضع العجينة في وعاء ونتركها حتي تختمر جيداً في مكان دافئ مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل