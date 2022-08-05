كيكة ال6 ملاعق بدون دقيق ولا حليب ولا زبادي

تتميز كيكة ال6 ملاعق بقوامها الخفيف ومذاقها الرائع، وهى عبارة عن كيكة ملفوفة ومحشية بالكريمة أو الشوكولاتة أو المربى، وهى كيكة بدون دقيق ولا حليب ولا زبادي، ويمكنك عمل الكيكة بكل سهولة في المنزل فهى لا تحتاج أي مكونات مكلفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة ال6 ملاعق كيك رول بدون دقيق ولا حليب ولا زبادي.

مكونات كيكة ال6 ملاعق



لنجاح عمل كيكة الست ملاعق التزمي بالمقادير المحددة للمكونات، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق:

6 ملاعق كبيرة من السكر.

6 ملاعق كبيرة من الزيت.

4 بيضات.

6 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

للحشو: مربى أو كريمة أو شوكولاتة حسب الذوق.

للتزيين: مكسرات أو كاكاو.

طريقة التحضير



لعمل كيكة الست ملاعق التزمي بترتيب خطوات العمل التالية للحصول على كيكة ناجحة من أول مرة:

في إناء عميق وجاف ضعي أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، وستة ملاعق كبيرة من السكر الحبيبات ، ورشة من الملح. ثم اخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون ويتضاعف حجمه. ثم أضيفي الزيت بالتدريج مع استمرار الخفق لمدة دقيقتين. انخلي ستة ملاعق كبيرة من النشا بالتدريج على الخليط مع إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر والتقليب برفق من أسفل لأعلى بالملعقة حتى لا يهبط الخليط ويخرج الهواء منه. ضعي خليط الكيك في صينية كبيرة مستطيلة الشكل مدهونة بالسمن ومبطنة بورقة زبدة. وزعي الخليط طبقة متساوية ثم أدخلي الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية. تستغرق مدة خبز الكيك حوالي 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. بعد إخراج الكيكة تقلب على صينية مسطحة عليها ورقة زبدة. ثم يوزع فوقها طبقة خفيفة من المربى أو الشوكولاتة المذابة أو الكريمة المخفوقة على حسب الذوق. ثم لفي برفق الكيكة على شكل رول، ثم ضعيها في الثلاجة مغطاة بورقة الزبدة لمدة ساعة. يمكنك تزيين رول الكيك بطبقة خفيفة من المربي عليها رشة من الكاكاو أو المكسرات على حسب الذوق. ثم تقطع الكيكة وتقدم بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح كيكة ال6 ملاعق

التزمي سيدتي بالنصائح التالية للحصول على كيكة هشة وطرية: