نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز ارخص من الليزر.. الخميرة والليمون لإزالة شعر الجسم كله بدون الم من الجذور وتبييض تحت الابطين والاماكن الغامقة في المقال التالي
إليكم أفضل طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد وأكثرها فعالية، فالشعر الزائد هو مشكة كبيرة تواجه الكثير من الفتيات، فالشعر يظهر في الجسم سواء جسم المرأة أو الرجل بشكل طبيعي ولكن تختلف كثافة الشعر من شخص إلى آخر بحسب هرمونات وطبيعة جسم الشخص، وسواء كان الشعر كثيف أو خفيف فتحرص كل فتاة على إزالته حتى تبدو ناعمة، وهذه الطرق التي سنقوم بتقديمها هي من أفضل الطرق وأقلها تكلفة.
طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم
من أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر الزائد من الجسم كل مما يلي:-
1. وصفة الشوفان والعسل لإزالة الشعر
- قومي بإضافة كمية وفيرة من عصير الليمون مع مقدار مناسب من مسحوق الشوفان وملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض وقلبيهم جيدًا.
- اغسلي المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام البشرة ويسهل إزالتها بسهولة.
- ابدئي في فرد الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها ثم ابدئي في فرد الخليط عليها ودلكي جيدًا.
- اتركي الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم إزالته من الجذور.
2. وصفة الشوفان والموز لإزالة الشعر
- قومي بتقشير الموز وضعيها مع الشوفان داخل الخلاط حتى يتم طحنهم وخلطهم بشكل جيدًا.
- ثم قومي بفرده على بشرتك أو المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها واتركيه على المنقطة لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- بعد ذلك قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر وبعد ذلك احرصي على شطف المنطقة وترطيبها بأي كريم مرطب وكرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.
3. وصفة الخميرة والليمون لإزالة الشعر
- قومي بإضافة كمية مناسبة من الخميرة الفورية والعسل الأبيض وعدة قطرات من ماء الورد وقلبي الخليط جيدًا.
- بعد ذلك قومي بتطبيقه على المنطقة التي ترغبين في إزالة شعر الجسم الزائد منه واتركيها لمدة نصف ساعة.
- بعد أن تجف من على المنطقة قومي بإزالتها في عكس اتجاه نمو الشعر الزائد وقومي بغسلها وترطيبها بعد إزالة الشعر مباشرة.
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