نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ترطيب الشعر الكيرلي في المقال التالي
الشعر الكيرلي من أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلي عناية كبيرة وترطيب دائم، حتى يعطيك المظهر المناسب التي ينال إعجابك، وعلى الرغم من وجود العديد من الكريمات المختلفة التي تخص الشعر الكيرلي، إلا أنه هناك الكثير من الأشخاص يفضلون الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر الكيرلي، سنوفر في المقال التالي مجموعة من ماسكات الترطيب للشعر الكيرلي.
طريقة ترطيب الشعر الكيرلي
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجربتها، ولكن من أكثر الوصفات الفعالة الآتي:
ماسك الزبادي وحليب جوز الهند
- كل ما عليك هو تحضير ما يلي: معلقة كبيرة من الزبادي، نصف كوب من حليب جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، 2 ملعقة كبيرة من العسل، بعض من قطرات زيت اللافندر.
- طريقة الاستخدام: يتم خلط جميع المكونات معاً حتى تتجانس جيداً، وبعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلي أجزاء متساوية، ويتم وضع الخليط علي الشعر والتأكد من أنه تم تغذية الشعر بالكامل من الماسك سواء من الجذور حتى الأطراف.
- ويتم لف الشعر جيداً وتغطيته بونيه حراري، ويترك علي الشعر مدة لا تقل عن ساعة، ويتم غسل الشعر جيداً بعد ذلك، ومن الممكن تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعياً حتى تحصل علي النتيجة المطلوبة في أسرع وقت.
أفضل ماسك للشعر الكيرلي
ماسك البيض وزيت الخروع
- المكونات: بيضة، ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- طريقة التحضير: يتم وضع البيض علي زيت الخروع مع التقليب جيداً، حتى يتم تجانسهم معاً، ويتم وضع الماسك على الشعر وتغطيته، ويترك مدة 20 دقيقة على الأقل، ثم يتم غسل الشعر جيداً، ولا يتم عمل هذا الماسك غير مرة كل شهر فقط.
ماسك الأفوكادو لترطيب الشعر
- المكونات: 1 حبة من الأفوكادو، ماء، 2 معلقة كبيرة من صودا الخبز.
- طريقة التحضير: يتم هرس الأفوكادو جيداً، ويتم خلطة مع بكربونات الصودا، ويتم إضافة الماء والتقليب جيداً، حتي يتم الحصول على خليط كريمي.
- ويتم وضع الماسك على شعر مبلل من قبل، وتغطية الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف، ويترك على الشعر خمس دقائق فقط ويتم غسل الشعر بعد ذلك حتى تحصل على نتيجة مميزة.
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