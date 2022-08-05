بأبسط المقادير طريقة عمل كيك الشاي الاقتصادي بطعم هش وخفيف ألذ كيك تفطري بيه

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طريقة عمل كيك الشاي، تعتبر كيك الشاي من اخف وألذ أنواع الحلوى والتي تعتبر من أشهر الأطباق العالمية، تتميز بالطعم المميز الشهي عن أنواع الكيك الأخرى، حيث أنها تحتوى على مكونات ذات قيمة غذائية عالية مثل البيض والحليب وغيرها من المكونات المفيدة للجسم، وتقدم هذه الكيكة مع كوبا من الشاي وهذه تعد وجبة فطور لذيذة، إليكم طريقة عمل كيكة الشاي المنزلية وبكل سهولة. طريقة عمل كيك الشاى بالفانيليا المكونات:- ٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت النباتي.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح. طريقة التحضير:- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى نقوم بإحضار الكيك.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي أو باستخدام المضرب اليدوي وإحضار بوله متوسطة نضيف السكر مع الزيت ونخلط جيدا حتى يذوب السكر تماماً.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ونستمر في الخفق.

نضيف الحليب ونخفق مرة أخرى ثم نضيف هذا الخليط على الدقيق والبيكنج بودر في البولة ونقوم بالتقليب بهدوء حتى يخرج الهواء من الكيك وتتعرض للهبوط.

نقوم بإحضار صينية الانجلش كيك ونقوم بدهنها بالزيت حتى لا تلتصق بها مكونات الكيك ونقوم بسكب خليط الكيك بها.

توضع في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بتهدئة الفرن حتى لا تحترق أو لا تكتمل تسويتها.

نترك الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا ثم نخرجها من الفرن وتترك حتى تهدأ ثم تقلب فى طبق مسطح وتقطع إلى شرائح رفيعة مثل الخبز التوست وتقدم مع الشاي أو الشاي بالحليب. طريقة عمل كيك الشاي بالشيكولاتة المكونات:- كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

فانيليا.

٣ بيضات.

قطع من الشوكليت شيبس. طريقة التحضير:- نحضر الخلاط ونضع المكونات السائلة. هي الزيت والبيض والحليب ومعها السكر ونقوم بالخفق لمدة ١٠ دقائق حتى تختلط المكونات وتصبح قوامها كريمي ولونها فاتح.

في هذا الوقت نقوم بتشغيل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة متوسطة.

نقوم بوضع الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر وقطع الشوكليت شيبس ونقلبهم جيدا.

بعد خفق المكونات السائلة نقوم بإضافتها على المكونات الجافة ونخفق برفق.

نقوم بإحضار صينية الانجلش كيك وتدهن بمادة دهنية ويوضع بها خليط الكيك وندخلها إلى الفرن وتترك حتى تنضج من الداخل والخارج.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم مع الشاي. عمر شويل - جدة بأبسط المقادير طريقة عمل كيك الشاي الاقتصادي بطعم هش وخفيف ألذ كيك تفطري بيه - ثقفني

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