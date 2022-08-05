معجزة ورق الغار للشعر والشيب والتخلص من التجاعيد وشد البشرة خلطات هتخليكي عروسه كل يوم

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معجزة ورق الغار للشعر والشيب والتخلص من التجاعيد وشد البشرة يمثل ورق الغار للتخلص من الشيب أهمية كبيرة جدًا، فأوراق الغار هي نباتات يدخل في تكوينها العديد من العناصر المفيدة لصحة الجسم والشعر والبشرة، وهو نبات متعارف عليه من قديم الزمان وكان يستخدم في الكثير من وصفات العلاج وتسكين الآلام، ولكن في موضوعنا اليوم سنقوم بمناقشة كيفية تحضير الوصفة واستخدام ورق الغار لشد البشرة من الترهلات وإزالة التجاعيد من الوجه وجعل الوجه مشدود ويعيد إليك الشباب ويجعله أكثر مرونة ونضارة.
كيفية استخدام ورق الغار للتخلص من الشيب وشد البشرة
مكونات عمل الوصفة:-
- ملعقة واحدة كبيرة من أوراق الغار.
- ملعقتان صغيرتان من حليب البودرة.
- نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.
- عصير ليمون طازج.
طريقة استخدام ورق الغار لشد تجاعيد البشرة بالخطوات:-
- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة كشكل ومضمون.
- اشطفي بشرتك بماء دافئ ثم ابدئي في فرد الخليط على بشرتك ودلكي جيدًا ثم قومي بتركها على البشرة نصف ساعة.
- اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر ورطبيها جيدًا بأي كريم مرطب مناسب لنوع البشرة أو بماء الورد ويمكنك تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.
أبرز العوامل التي تؤدي إلى ظهور تجاعيد الوجه
هناك الكثير من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى شيب البشرة وظهور خطوط دقيقة وتجاعيد في الوجه ومن أهم هذه العوامل التي يجب عليك تفاديها ما يلي:-
- تعد أشعة الشمس هي أكبر عامل من هذه العوامل فيجب استخدام نوع واقي من الشمس جيد عند الخروج والتعرّض لها.
- سوء التغذية أيضًا تلعب عامل كبير جدًا لأنها تضعف جميع خلايا البشرة وتجعلها هشّة وأكثر عرضة للكبر والشيب.
- إهمال اهتمام الشخص ببشرته والحرص على ترطيبها بشكل كافي وكذلك قلة شرب الماء حيث أنه من الأفضل تناول ثماني أكواب كبيرة من الكوب يوميًا.
- يعد التدخين من أكبر عوامل شيب البشرة والجسم والأعضاء فهو يمثل أثر سلبي على كل أجزاء و نواحي الجسم المختلفة.
- ضغط العمل والضغط النفسي أيضًا يضعف البشرة و يزيد من احتمالية ظهور التجاعيد عليها.
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