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مكدوس الفاصوليا الخضراء من الوصفات السورية، كما انه مشهور جداً لديهم ويقدم فى الكثير من المناطق ويتميز بطعمه الرائع، والمكدوس يقدم أساساً من الباذنجان وهذه الوصفة من نفس الحشوة التى يقدم بها، ويعد من الأطباق الفاتحة للشهية التى تقدم بجانب الأكلات المختلفة وذلك لمذاقه الرائع، كما أنه غنى بالفيتامينات المفيدة للجسم، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مكدوس الفاصوليا الخضراء فى المنزل بالتفصيل. مكونات مكدوس الفاصوليا الخضراء يتكون مكدوس الفاصوليا الخضراء من مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ كيلو من الفاصوليا الخضراء.

ماء للسلق.

٢ ملعقة كبيرة من الملح. للحشو رأس من الثوم كاملة مفرومة.

٢ كوب من دبس الفلفل.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

٢ كوب من الجوز المفروم.

زيت زيتون.

شطة حسب الرغبة. طريقة العمل والتجهيز طريقة عمل مكدوس الفاصوليا الخضراء قد تأخذ بعض الوقت ولكن نتيجتها بتكون ناجحة ومضمونة وهى كمايلي: نقوم بغسل الفاصوليا جيداً ثم نقطعها ونحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار حتى تغلي. ثم نضيف عليها الفاصوليا ونتركها حتى تغلي على نار عالية ثم نهدى النار شوية ونسيبها لمدة من ٥:١٠ دقائق. بعد ذلك نرفعها من على النار قبل ان تنضج ونصفيها كويس من الماء الساخن. ثم نضعها تحت الماء البارد ثم نصفيها جيداً من الماء ونضيف عليها ملعقة من الملح ونقلبها كويس. بعد ذلك نقوم بوضعها فى مصفاة ونتقلها بطبق أو أى شئ ثقيل موجود عندك ونتركها لمدة ليلة كاملة حتى تتصفي تماما من الماء فى مكان بارد او فى الثلاجة. فى اليوم الثاني نقوم بإحضار وعاء لنجهز به الحشوة ونضع به دبس الفلفل والجوز المفروم والملح والثوم المفروم ونضيف عليهم الفاصوليا ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضعها فى مصفاة ونضغط عليها بطبق حتى نتخلص من الماء الزائد تماماً. بعد ذلك نحضر برطمان نظيف وجاف ومحكم الغلق ونضع به الفاصوليا ونضيف عليها زيت الزيتون حتى يغطيها ونغلق البرطمان ونضعه فى الثلاجة. نتركه لمدة يومين وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة جربي عمل مكدوس الفاصوليا الخضراء السوري فى المنزل بأسرع الوصفات - ثقفني

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