طريقة عمل حلوى كرات السمسمية المغذية فى المنزل بدون فرن

تعد حلوى كرات السمسمية من الحلويات المغذية، والتى يقبل على شرائها العديد من الأشخاص من الكبار والصغار لطعمها الجميل، وتعد من الحلوى التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط لأنها تحتوي على مكونات طبيعية جداً ومفيدة من السمسم ودبس التمر أو العنب والمكسرات، كما أنها تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم وتمده بالطاقة والنشاط والحيوية، وتعتبر من الحلويات التى تصلح أن تقدم للسهرات والمناسبات السعيدة كما يمكنك الاحتفاظ بها فى علب للمصيف والرحلات، لذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة لعملها فى المنزل بدلاً من شرائها من المحلات، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلوى كرات السمسمية المغذية فى المنزل بدون فرن بالتفصيل.

مكونات حلوى كرات السمسمية

تتكون حلوى كرات السمسمية المغذية بدون فرن من ثلاث مكونات فقط ولا تكلفك الكثير بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:

٢ كوب من السمسم.

٣/٤ كوب من دبس العنب أو التمر.

١/٢ كوب من المكسرات المجروشة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل حلوى كرات السمسمية المغذية بدون فرن سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: