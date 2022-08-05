“قولي وداعا للمخلل الجاهز” طريقة عمل المخلل زي المحلات بالظبط وسر نجاحه

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لا تخلو أي سفرة طعام من طبق المخلل لأنه يعتبر الفاتح للشهية بجانب الطعام وكثير من ستات البيوت يبحثوا عن طرق لعمل المخلل في البيت لأنه يكون نظيف ومضمون، في هذا المقال سنعرض لكي طريقة عمل المخلل وتناوله في نفس اليوم. طريقة عمل مخلل الليمون وتناوله في نفس اليوم: المكونات: فلفل رومي احمر، اثنان فلفل ألوان احمر.

ليمون اصفر.

فلفل احمر حار.

حبة البركة.

عصفر.

ملح. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الفلفل الرومي الاحمر ونضربه في الكبة حتى يصبح ناعم ثم نحضر اثنان فلفل احمر ألوان ونخرطهم بالمخرطة ونأخذ المياه التي تخرج منه ونضعها في وعاء صغير.

نقوم بتقطيع كمية الليمون كل ليمونه نصفين ثم نضع اناء به ماء مغلي على النار ونضع به الليمون ونتركه لمدة عشرون دقيقة او حتى تمام السوي ونقوم بشطفه عدة مرات حتى يزول أي طعم مرارة به.

بعد ذلك نحضر وعاء على النار ونضع به الفلفل الرومي الاحمر المفروم عليهم اثنان كوب من الماء وخمس ملاعق كبار من العصفر وملعقتان كبار حبة البركة وأربع ملاعق كبار ملح وربع كوب من الزيت ونتركهم الى ان تسبك قبل الاغلاق نضع عليهم بعض الحبات من الفلفل الاخضر الرومي والحار.

نحضر وعاء ونضع به الليمون المسلوق وننزل عليه بخليط السابق ونقلبهم جيدا حتى يختلطوا تماما وبذلك يكون الليمون جاهز لتناوله يمكن وضعه في الثلاجة وتأخذي منه عند الحاجة. طريقة عمل مخلل الخيار: المكونات: خيار سليم. ملح، خل. ثوم. نعناع طازج. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به ملعقتان من الملح وخمس فصوص من الثوم والنعناع ولتر من الماء الساخن وربع كوب خل ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

نحضر وعاء محكم الغلق ونضع فيه الخيار السليم ونضيف اثنان من الفلفل الرومي والفلفل الحار ونضع الخليط السابق عليه ونتركه لمدة خمس ساعات في هذا الخليط خارج الثلاجة.

يعد ذلك نقوم بتقطيعه الى نصفين ويصبح جاهز للأكل ثم نضعه في الثلاجة. طريقة عمل مخلل الجزر: المكونات: ربع كيلو جزر مقشر. ثلاث ملاعق خل. فص من الثوم. فلفل حار. اثنان كوب ماء. ملح. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الجزر الى اصابع طويله ونقطع الثوم الى نصفين.

نضع الجزر والثوم في برطمان ونضيف إليهم الماء.

ثم نضع الفلفل الحار والخل والملح ونقلبهم جيدا ونغلق البرطمان ونتركه لمدة اسبوع ليصبح جاهزا للأكل. عمر شويل - جدة "قولي وداعا للمخلل الجاهز" طريقة عمل المخلل زي المحلات بالظبط وسر نجاحه - ثقفني

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