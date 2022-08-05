نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الخميرة والزبادي السحرية لتسمين الوجه ونفخ الخدود طبيعي لبشرة ممتلئة خالية من التجاعيد وأصغر سناً في المقال التالي
نحافة الوجه من المشكلات التي تسبب الحرج للكثير من الفتيات، وتجعل هذه المشكلة الكثير من الفتيات يبحثون عن الحلول التي تعمل على تسمين الوجه وجعل الخدود منفوخة وبافضل شكل حيث يوجد هناك حل من الحلول الشائعة والتي تقوم الكثير من الفتيات بإستخدامها وهو الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام البوتكس والفيلر حيث يتم اخذ تلك الإستخدام عن طريق ملئ الحقن وتحت إشراف فريق طبي متخصص حيث يتم اخذ هذه الحقن تحت الجلد وبعد مرور إسبوع سوف تلاحظين الوجه السمين والخدود المنفوخة وتعتبر تلك الطريقة من الطرق غالية الثمن والتكلفة بالإضافة إلى أنها مع مرور الوقت تتسبب في جعل الوجه بشكل غير مقبول عن طريق ظهور تجاعيد الوجه وتسبب ترهلات بالإضافة إلى انها من المحتمل ان تسبب في ظهور حساسية مفرطة لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية ذات النتائج المبهرة واقوى تلك الوصفات الطبيعية التي تعمل على تسمين الوجه ونفخ الخدود هي وصفة الخميرة مع الزبادي وبوضع هذه الوصفة على الوجه والخدود بشكل يومي وسوف تحصلين على وجه سمين وجميل وللتمتع بهذه النتيجة عليكي بالإلتزام بالوصفة التي سوف نقدمها إليكي وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه ونفخ الخدود ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة.
مكونات عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه ونفخ الخدود
- خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه ونفخ الخدود
- احضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وضيفي لها ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وقومي بتقليب تلك المكونين ببعضها جيدا حتى تتجانس.
- بعد تقليب الخميرة والزبادي قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب تلك المكونات حتى تتجانس تماما.
- بعد تقليب ودمج تلك المكونات قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة وعند التأكد من أن بشرتك نظيفة قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على الوجه وفي الخدود حتى يمتلئ الوجه من هذه الوصفة.
- بعد ذلك عليكي بترك تلك الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة للحصول على بشرة نظيفة وكرري إستخدام تلك الوصفة كل يوم للتمتع بالوجه السمين الجميل.
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