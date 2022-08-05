كريم جبار من الصيدلية لتبيض الجسم والبشرة 10 درجات دهنة واحدة تزيل سواد السنين وتجعل بشرتك كالاطفال

تصبح مشكلة اسمرار البشرة بسبب درجة حرارة الشمس العالية، وحدوث مشكلة جفاف البشرة التي تسبب خشونة الجلد وتشققه إلى جانب البقع الداكنة التي تكثر على الوجه نتيجة كلف الحمل أو تواجد البثور لذلك نجد أن تلك المشاكل تسبب الأحراج لكثير من السيدات والفتيات ويمكن أن يقيموا في المنزل بسبب تلك المشاكل لذلك نجد أنه قام البعض منهم بالبحث عن كريم قوي من الصيدلية ليخلصهم من التجاعيد ويساعد على التفتيح ويقضي على البقع والحبوب ووجد أن إيفا كريم كولاجين من الكريمات المناسبة لحل تلك المشاكل إلى جانب أن سعرها مناسب جدا وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بالكريم وطريقة استخدامه من خلال هذا المقال.

طريقة استخدام ايفا كريم كولاجين

تعرف شركة ايفا بمدى ابتكارها في تصنيع الكريمات فمنذ تواجدها أصبحت مستحضراتها من أهم المستحضرات الموجودة في الاسواق ويستخدمها الكثير من السيدات بكثرة ونجد أن كريم ايفا كولاجين المتداول في الأسواق من أهم الكريمات التي تساعد على التفتيح وتقلل التجاعيد وسوف نتعرف على طريقة استخدامه من خلال النقاط التالية..

نقوم أولا بشراء الكريم من الصيدلية وسوف نلاحظ توفره وسعره المناسب ويجب التأكد من تاريخ الصلاحية قبل شرائه.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل اليدين والوجه والرقبة جيدا والقيام بتنشيفهم.

ثم نقوم بوضع الكريم عليهم مع تدليكه جيدا حتى تمتص البشرة ذلك الكريم.

يتم استخدامه مرتين يوميا في الصباح والمساء.

يستخدم ككريم أساس فيسمح بالخروج به خارج المنزل دون أي ضرر.

فوائد كريم ايفا كريم كولاجين

نجد أن عند استخدام هذا الكريم سوف نلاحظ ندى فوائده العديدة التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

يساعد على ترطيب البشرة.

يعمل على تخفيف نسبة التجاعيد الموجودة في البشرة.

يساعد على التفتيح والتخلص من البقع والاسمرار.

يحمي من أشعة الشمس ويحافظ على نضارة البشرة.

يساهم في تغطية البشرة بشكل كامل فصالح لاستخدامه كريم اساس.

لا يوجد له أي أعراض جانبية عند استخدامه لأكثر من مرة خلال اليوم.

يقضي على البقع وبقايا الحبوب ويساعد على إشراق البشرة.

تبصض البشرة بسرعة الصاروخ

يمكن تبيض البشرة في دقائق بدون كورتبزون، عليكي وضع ملعقتان كبيرتان من اللوز الحلو مع ملعقة من زيت الزيتون مع أخري من العسل أضيفي هذه المكونات معا حتي تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج ، حيث تفتح البشرة السمراء واكون مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة والدهنية حيث أنها وتتكون من مكونات طبيعية