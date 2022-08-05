نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرز المعمر الفلاحي المالح علي اصولة بطريقة زمان و سر الوش الكريمي المحمر بأبسط طريقة في المقال التالي

الأرز المعمر المالح من الوصفات المصرية الأصيلة الشهيرة التي تحضر بشكل دائم في الأرياف والصعيد والقرى، كما أنه من احلي الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المناسبات و العزومات، تحتار الأمهات وربات البيوت في تحضير وصفات كل يوم ولذلك تحرص الأمهات على التنوع والتجديد في تحضير وجبة الغذاء كل يوم، ولذلك تبحث عن وصفات تكون شهية ومغذية لذلك تعد الأرز المعمر المالح من الوصفات المصرية الشهيرة والمغذية جداً وهذا لأنها تحضر بالأرز والحليب والقشطة وهذا ما يجعلها من الوصفات الدسمة وطعمها غني وكريمي ورائع وسنقدم لكم أسرار تحضيره. مقادير الأرز المعمر المالح 2 كوب أرز مصري مغسول ومصفي.

3 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سمنة او زبدة.

3 ملاعق كبيرة قشطة.

ملعقة كبيرة ممسوحة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر طريقة تحضير الأرز المعمر المالح في البداية نأتي بطاجن المعمر ويفضل أن يكون طاجن لكي يأخذ طعم الفخار، ويمكن تحضيره في صينية.

نقوم بتوزيع السمن البلدي داخل الطاجن ومن الجوانب.

بعد ذلك نأتي بالأرز ونقوم بغسله بالماء ونصفيه من الماء.

ثم نضع الأرز داخل الطاجن و نضيف عليه السمنة و الملح و السكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في وعاء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلى.

عندما يغلي الحليب نسكبه على الأرز ونقلب الأرز المعمر تقليبه جيدا.

ثم نغطي على الأرز ونتركه لمدة نصف ساعة على جنب.

بعد ذلك نقوم بوضع القشطة وجة طاجن الأرز المعمر المالح ولا نقوم بتقلية لأن هذه الخطوة هي سر الوش الكريمي المحمر للطاجن مثل زمان.

نقوم بتشغيل الفرن ونتركه حتى يسخن لابد أن يكون الفرن ساخن قبل وضع الطاجن به.

يوضع الأرز في فرن ساخن تحت الشواية حتى يبدأ يغلى ويأخذ الطاجن الوجة المحمر الذهبي.

ثم نغلق نار الشواية و نضع الارز على اول رف في الفرن و نشغل الفرن من الاسفل فقط على حرارة هادئة.

نترك المعمر حتى يتم تسوية الارز لمدة من ١٥ الى ٢٠ دقيقة

بعد ذلك نخرجه من الفرن ويقدم ساخن للطعام و وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الأرز المعمر الفلاحي المالح علي اصولة بطريقة زمان و سر الوش الكريمي المحمر بأبسط طريقة - ثقفني

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