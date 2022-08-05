نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وتفتيح فوري للرقبة بمكون منزلي فعال للتخلص من أسمرار الرقبة نهائياً ومن أول أستعمال في المقال التالي
تبدو الرقبة بلون اغمق في العادة عن البشرة وتسبب تلك الظاهرة مشكلة كبرى للكثير من الفتيات وتجعلهم يصابون بالإكتئاب الحاد لذلك يقومون بالبحث عن بعض الطرق التي تعمل على تفتيح تلك الرقبة، حيث تلجأ العديد من هؤلاء الفتيات إلى الذهاب إلى إستخدام الكريمات التي تباع في محلات التجميل ولكن هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية وفعالة تسبب حدوث إلتهاب الجلد في الرقبة وتتسبب في ظهور البقع الحمراء التي تجعل مظهر الرقبة بشكل غير مقبول لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الطبيعية التي تعمل على جعل البشرة بيضاء مثل الحليب، وتعد طريقة عمل وصفة الكركم وخلطها مع العديد من المكونات الطبيعية تجعل الرقبة بيضاء مثل الحليب لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الطبيعية التي تجعلكي تطلين بأفضل إطلالة ممكنة وعلينا بخلط الكركم مع عصير الليمون وماء الورد وزيت جوز الهند الذي يعمل على تفتيح الرقبة وجعلها بيضاء وناعمة ولها نتيجة مذهلة ونتائج تلك الوصفة الجبارة تجعلكي تستغنين عن إستخدام اي وصفة من الوصفات الاخرى لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الطبيعية الجبارة التي سوف نقدمها إليكي، وسوف نقدم إليكي مكونات عمل وصفة لتفتيح الرقبة ونقدم إليكي طريقة عمل تلك الوصفة بابسط طريقة للحصول على أفضل النتائج.
مكونات عمل وصفة لتفتيح الرقبة
- خمسة ملاعق كبيرة من الكركم.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتبييض الرقبة
- قومي بتحضير وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الكركم وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات حتى تتجانس تماما.
- بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند واخلطي تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح قوام كريمي متماسك.
- قبل وضع تلك الوصفة على الرقبة قومي بغسل رقبتك جيدا ومسحها بماء الورد حتى تصبح نظيفة.
- بعد غسل الرقبة بماء الورد عليكي بوضع تلك الوصفة على رقبتك وعليكي بفرك تلك الوصفة جيدا بهذه الوصفة التي قومنا بتحضيرها وبعد وضع وتدليك الرقبة بهذه الوصفة قومي بتركها على رقبتك لمدة ساعة واحدة ونصف.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك تلك الوصفة من على رقبتك ثم قومي بالتوجه إلى غسل رقبتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة ثم قومي بتكرار تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وسوف تحصلين على رقبة بيضاء مثل الحليب خلال اقل وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض وتفتيح فوري للرقبة بمكون منزلي فعال للتخلص من أسمرار الرقبة نهائياً ومن أول أستعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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