كنز.. كيراتين طبيعي بالخميرة والزبادى للشعر الخشن المجعد ضعيه ليلة على شعرك فرد وتنعيم وترطيب من اول استعمال

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كنز.. كيراتين طبيعي بالخميرة والزبادى للشعر الخشن المجعد تعد وصفة الخميرة لفرد الشعر من الوصفات الناجحة جدًا في فرد الشعر وتنعيمه والتخلص من تجاعيده، فالخميرة تم تحضيرها بمكونات وعناصر تحتوي في تركيبتها على خصائص فرد وتغذية للشعر، فهي لا يقتصر استخدامها في تحضير الأكل والمعجنات وغيرها وإنما لها فوائد أخرى بالنسبة إلى الشعر، فالشعر الناعم يمثل حلم كبير ورغبة بالنسبة إلى كل فتاة وتسعى بكل الطرق للحصول عليه ناعم وانسيابي وخالي من أي تشابك ويسهل تصفيفه. كيراتين طبيعي بالخميرة والزبادى للشعر الخشن المجعد المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

فرشاة صبغ الشعر.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

كوب صغير من الحليب.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

عسل أبيض طبيعي. طريقة وخطوات استخدام الخميرة لفرد الشعر:- قومي أولًا بوضع الخميرة مع الحليب حتى تذوب تمامًا وتتفاعل معه وتنشط أي قومي بتركها مدة حوالي عشر دقائق.

بعد ذلك قومي بإضافة باقي المكونات إلى خليط الخميرة والحليب وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس وناعم تمامًا.

اغسلي شعرك جيدًا من الشوائب والكريمات وقومي بتصفيفه وتقسيمه إلى أربعة أقسام وبواسطة فرشاة صبغ الشعر قومي بغمسها داخل الخليط وابدئي في تطبيق الخليط على شعرك.

ركزي عند وضع الخليط على شعرك بوضعه من أول فروة الرأس حتى أطرافه وبعدها قومي برفع شعرك على شكل كعكة ثم قومي بتغطيته بغطاء رأس بلاستيكي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ثم قومي بشطفه وتصفيفه واتركيه حتى يجف وقومي بترطيبه وكرري هذه الوصفة مرة أو مرتين من كل أسبوع. وصفة الخميرة والماء لتنعيم الشعر المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:- كيس خميرة فورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

عصير ليمون. خطوات استخدام الخميرة والماء لفرد الشعر:- أحضري علبة صغيرة وقومي بإضافة كل هذه المكونات بداخلها حتى تصبح متجانسة تمامًا وقلبيهم جيدًا.

اشطفي شعرك ثم قومي بتطبيق الخليط على كل منطقة في شعرك بشكل متساوي من جذور الشعر حتى أطرافه.

صففي شعرك وقومي بتغطيته بغطاء رأس حراري أو بلاستيكي واتركيه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بشطفه. عمر شويل - جدة كنز.. كيراتين طبيعي بالخميرة والزبادى للشعر الخشن المجعد ضعيه ليلة على شعرك فرد وتنعيم وترطيب من اول استعمال - ثقفني

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