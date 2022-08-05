نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر الدلكة المغربية لتبييض وتفتيح البشرة بسرعة وإزالة الأسمرار والبقع مهما كانت في المقال التالي
تتجه العديد من الفتيات إلى إستخدام المستحضرات التجميلية التي تعمل على تبييض الوجه، حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة البشرة السمراء التي تسبب لهم الضيق ولا تجعلهم يطلون بإطلالة جذابة حيث يمكننا إستخدام وصفة سحرية لتبييض البشرة وحتى تجعلها بشكل جميل ورائع، والبشرة هي اكثر أجزاء الجسم حساسية لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة التي تتكون من مكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة بدون ترك اي مشكلات اخرى بها، وتعد المستحضرات التجميلية هي من اكثر المواد التي تعمل على ضرر البشرة وتسبب لها مشكلة كبرى وتجعلها بشكل غير مقبول لذلك علينا بالإتجاه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل البشرة بيضاء مثل الحليب وناعمة مثل الحرير لذلك علينا بالإتجاه إلى إستخدامها وافضل تلك الوصفات هي الدلكات خاصة الدلكات المغربية، لأنه من المعروف ان تلك الدلكات تشتهر بقدرتها على تفتيح البشرة وجعلها ناعمة مثل الحرير وتبحث الكثير من الفتيات عن طريقة لعمل دلكة مغربية في المنزل لتفتيح البشرة ولكن يعتقدون ان تلك الدلكات لا يمكننا تحضيرها في المنزل وفي الحقيقة ان تلك الدلكات سهلة التحضير وبإمكاننا تحضيرها في المنزل لأنها مكونة من مكونات طبيعية، وللتمتع ببشرة بيضاء سوف نقدم إليكي طريقة عمل دلكة مغربية عليكي بعملها في المنزل ونقدم إليكي مكونات تلك الدلكة للحصول على البشرة التي ترغبين بها.
مكونات عمل وصفة دلكة مغربية لتفتيح البشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
طريقة عمل وصفة دلكة مغربية لتفتيح البشرة
- عليكي اولا بالقيام بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة ثم قومي بالتوجه إلى عمل تلك الدلكة.
- احضري طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به حبة واحدة من البيض وقومي بخفقها وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تصبح ذات قوام متماسك شبه كريمي.
- بعد تقليب تلك المكونات قومي بوضع هذه الدلكة المغربية على البشرة واتركيها لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفركها وعليكي بالتوجه إلى غسلها بالماء البارد.
- كرري إستخدام تلك الدلكة المغربية ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم سوف تتمتعين ببشرة بيضاء مثل الحليب وناعمة وبافضل شكل ممكن.
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