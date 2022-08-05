نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي الجاهزة بالظبط اعملي صلصة الطماطم بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة في المقال التالي
تعد صلصة الطماطم من الأشياء التي لا يمكن للسيدات الاستغناء عند تحضير الطعام حيث أنها تدخل في تحضير الكثير من الطعام، ونظرا لارتفاع الأسعار سوف نقوم بتحضير صلصة الطماطم بمكونات بسيطة وإقتصادية وبكمية كبيرة بدلا من شراءها من الخارج بسعر غالي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل بشكل ناجح مثل الجاهز، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت كما أنها سوف توفر لكي الكثير من الوقت عند تحضير الطعام، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صلصة الطماطم بشكل ناجح وبأقل تكلفة في المنزل.
مقادير عمل صلصة الطماطم
لتحضير صلصة الطماطم بشكل ناجح يجب توافر بعض المقادير البسيطة وغير المكلفة لتحضيرها بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من الفلفل الأحمر الحلو المطحون.
- نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار المطحون.
- ٣٠ فص من الثوم المفروم الناعم.
- كوب من زيت الزيتون.
- ٣ كيلو ونصف من الطماطم المقشرة المفرومة.
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- القليل من الريحان المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الفلفل الأحمر الحلو المطحون.
طريقة الإعداد والتحضير
نظرا لغلاء الأسعار سوف نقدم طريقة بسيطة وإقتصادية لتحضير صلصة الطماطم المركزة يجب إتباع بعض الخطوات السهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به الطماطم المفروم على نار متوسطة ونتركها حتى تغلي لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الحار بنوعيه مع الثوم المفروم والملح مع التقليب، ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود وزيت الزيتون والخل مع التقليب حتى تمتزج المكونات.
- ثم نتركها تغلي حتى تتسبك، بعد ذلك نقوم بإضافة الريحان مع التقليب لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة ثم نطفى النار ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نسكبها في برطمانات معقمة من الزجاج، ثم نحفظها في الثلاجة لحين استخدامها.
- وهنا نكون قد قدمنا أنجح صلصة طماطم في وقت قليل مثل الجاهزة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زي الجاهزة بالظبط اعملي صلصة الطماطم بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.