زي الجاهزة بالظبط اعملي صلصة الطماطم بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة

تعد صلصة الطماطم من الأشياء التي لا يمكن للسيدات الاستغناء عند تحضير الطعام حيث أنها تدخل في تحضير الكثير من الطعام، ونظرا لارتفاع الأسعار سوف نقوم بتحضير صلصة الطماطم بمكونات بسيطة وإقتصادية وبكمية كبيرة بدلا من شراءها من الخارج بسعر غالي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل بشكل ناجح مثل الجاهز، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت كما أنها سوف توفر لكي الكثير من الوقت عند تحضير الطعام، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صلصة الطماطم بشكل ناجح وبأقل تكلفة في المنزل.

مقادير عمل صلصة الطماطم

لتحضير صلصة الطماطم بشكل ناجح يجب توافر بعض المقادير البسيطة وغير المكلفة لتحضيرها بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الفلفل الأحمر الحلو المطحون.

نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار المطحون.

٣٠ فص من الثوم المفروم الناعم.

كوب من زيت الزيتون.

٣ كيلو ونصف من الطماطم المقشرة المفرومة.

ربع كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح.

القليل من الريحان المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الفلفل الأحمر الحلو المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

نظرا لغلاء الأسعار سوف نقدم طريقة بسيطة وإقتصادية لتحضير صلصة الطماطم المركزة يجب إتباع بعض الخطوات السهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-