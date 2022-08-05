بالطريقة المظبوطة أصنعي خبز التورتيلا الطري على أصوله بخطوات سهلة وسريعة لعمل ألذ الحشوات

يعد خبز التورتيلا من انواع الخبز الشهية التي يمكننا تناوله بالعديد من المأكولات المختلفة مثل تناوله بالبرجر والكفتة وغيرها من المأكولات الاخرى المختلفة والبعض الأخر من الناس يقومون بحشو تلك الخبز بالشاورما التي تجعلها بطعم جميل ورائع وتعمل على إشباع المعدة، وفي الطبيعي وفي العادة ان خبز التورتيلا غالي الثمن حيث يباع في المحلات التجارية ويباع في محلات المخبوزات وبكميات قليلة وبسعر غالي لذلك يقومون هؤلاء السيدات بالبحث عن بعض الطرق التي تمكننا من عمل خبز التورتيلا في المنزل، حيث يمكننا إستخدام اقوى وصفة لعمل تلك الخبز باشهى والذ طعم، والمكونات التي يحتاجها تلك الخبز بسيطة التكلفة ولا تحتاج إلى مكونات عديدة لذلك علينا بعملها في المنزل بابسط تكلفة، والمكونات التي يحتاجها تلك الخبز هي البيض والدقيق والحليب والماء والملح والزيت وبخلط تلك المكونات ببعضها حتى تصبح عجينة ذات قوام متماسك، وعليكي بتسوية تلك الخبز في الطاسة للحصول على خبز ناضج جيدا وبالطعم الشهي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خبز التورتيلا ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها تلك الخبز لعلمه بالذ طعم.

مكونات عمل وصفة خبز التورتيلا

كوبان إثنان من الدقيق.

نصف كوب واحد من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كوب واحد ونصف من الحليب.

حبتان إثنان من البيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

طريقة عمل وصفة خبز التورتيلا