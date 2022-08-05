نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطريقة المظبوطة أصنعي خبز التورتيلا الطري على أصوله بخطوات سهلة وسريعة لعمل ألذ الحشوات في المقال التالي
يعد خبز التورتيلا من انواع الخبز الشهية التي يمكننا تناوله بالعديد من المأكولات المختلفة مثل تناوله بالبرجر والكفتة وغيرها من المأكولات الاخرى المختلفة والبعض الأخر من الناس يقومون بحشو تلك الخبز بالشاورما التي تجعلها بطعم جميل ورائع وتعمل على إشباع المعدة، وفي الطبيعي وفي العادة ان خبز التورتيلا غالي الثمن حيث يباع في المحلات التجارية ويباع في محلات المخبوزات وبكميات قليلة وبسعر غالي لذلك يقومون هؤلاء السيدات بالبحث عن بعض الطرق التي تمكننا من عمل خبز التورتيلا في المنزل، حيث يمكننا إستخدام اقوى وصفة لعمل تلك الخبز باشهى والذ طعم، والمكونات التي يحتاجها تلك الخبز بسيطة التكلفة ولا تحتاج إلى مكونات عديدة لذلك علينا بعملها في المنزل بابسط تكلفة، والمكونات التي يحتاجها تلك الخبز هي البيض والدقيق والحليب والماء والملح والزيت وبخلط تلك المكونات ببعضها حتى تصبح عجينة ذات قوام متماسك، وعليكي بتسوية تلك الخبز في الطاسة للحصول على خبز ناضج جيدا وبالطعم الشهي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خبز التورتيلا ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها تلك الخبز لعلمه بالذ طعم.
مكونات عمل وصفة خبز التورتيلا
- كوبان إثنان من الدقيق.
- نصف كوب واحد من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كوب واحد ونصف من الحليب.
- حبتان إثنان من البيض.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
طريقة عمل وصفة خبز التورتيلا
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به كوبان إثنان من الدقيق وضيفي ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وعليكي بتقليب تلك المكونات الجافة ببعضها
- بعد تقليب تلك المكونات الجافة قومي بتشغيل تلك العجان الكهربائي وقومي بإضافة كمية من الماء الدافئ قليلة وكوب واحد ونصف من الحليب تدريجيا حتى تتمكنين من الحصول على عجينة جيدة القوام.
- بعد التأكد من الحصول على عجينة جيدة القوام قومي بتركها حتى تختمر وتتضاعف كميتها.
- بعد خمور تلك العجينة قومي بتحضير طاسة وقومي بمسحها بالزيت وضعيها على النار واتركيها حتى تسخن.
- بعد سخونة تلك الطاسة قومي بتقطيع العجينة المخمورة وقومي بالضغط على تلك الكورة حتى تصبح ذات حجم مناسب وضعيها على الطاسة وأتركيها حتى تنصج.
- عند نضجها قومي برفعها من على النار وكرري نفس تلك الخطوات مع باقي كمية العجين وعليكي بتناوله بالذ واشهى طعم مع العديد من المأكولات المختلفة
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