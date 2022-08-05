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طريقة عمل كفتة بروفنسال بالبطاطا المهروسة، تعتبر الكفتة من أسهل الاكلات المشبعة التي يبحث عنها الكثير من ربات البيوت خاصة المطبخ الخليجي، ومن باب التغيير في تحضير الكفتة جئنا لكم بطريقة عمل كفتو بروفنسال مع بطاطا بوريه نوع من أنواع الكفتة الذيذة بمكونات بسيطة وتقدم كأفضل طبق رئيسي للعزومات والمناسبات المختلفة، وهي من الأكلات اللبنانية، كفتة بروفنسال ببطاطا بورية مفيدة جدا وتناسب الحميات الغذائية وتختلف مكوناتها عن طريقة عمل الكفتة المعتادة فتابعوا معنا. طريقة عمل كفتة بروفنسال بالبطاطا البوريه احضر نصف كيلو من اللحم المفروم. 300 جرام من البقسماط المطحون ناعم. عدد 2 ثمرة من البصل المفروم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ربع ملعقة صغيرة بابريكا. 3 ملاعق كبيرة من زيت نباتي. 50 جرام من الزبدة الطرية. ملعقة كبيرة دبس فليفة. عدد 2 ملعقة كبيرة من كزبرة ناعمة. عدد 3 ملاعق كبيرة من الدقيق. ملعقتين كبار من عصير الليمون. كوب من الماء. نصف كيلو من بطاطا مسلوقة. 100 جرام من جبنة بارميزان مبشورة. تحضير كفتة بروفنسال اللبنانية بالبطاطا المهروسة أولا نضع الكعك أو البقسماط المطحون إلى اللحم المفروم وتقلب مكونان مع بعضهم البعض ثم يضاف عليهم البصل المفروم مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا.

تعجن المكونات جيدا مع بعضها البعض وتشكل عجينة اللحم المفروم على شكل كرات بحجم صغير، وفي مقلاه نضع بها الزيت وترفع على نار بدرجة حرارة متوسطة.

تعجن المكونات جيدا مع بعضها البعض وتشكل عجينة اللحم المفروم على شكل كرات بحجم صغير، وفي مقلاه نضع بها الزيت وترفع على نار بدرجة حرارة متوسطة. تقلب كرات اللحم مع بعضها وتاخذ الكرات لون ذهبي من كل الجوانب وترفع على طبق نظيف بعد تسويتها، ثم توضع في المقلاة الزبدة ويضاف عليها كل من الثوم المفروم.

ودبس الفليفلة والكزبرة الناعمة المفرومة، تترك المكونات كلها جانبا على نار هادئة جدا لمدة 5 دقائق ثم يضاف عليها الدقيق المنخول وتقلب بسرعة.

نضيف عليهم الماء مع عصير الليمون وتخلط مكونات مع بعضها وتترك لمدة 7 دقائق حتى تأخذ درجة الغليان، توضع كرات اللحم إلى الصوص مرة أخرى. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة بروفنسال بالبطاطا المهروسة اللبنانية - ثقفني

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