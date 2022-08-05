بانير تكا مسالا Paneer Tikka masala جبن طازج مع صلصة الطماطم

تعتبر وصفة بانير تكا مسالا Paneer Tikka Masala من وصفات الاكلات الهندية سريعة التحضير، فهي عبارة عن طبق من الأطباق الهندية يحتوي على بانير جبنة متبلة ومشوية، يمكن تقديمه منفردا أو مع طبق مرقة متبل، كما يمكن أن يصنف أيضا ضمن قائمة الأطباق الجانبية، ويمكن اعتباره بديل وصفة دجاج تكا مسالا، يحتوي على بانير جبنة بدلا من مكعبات الدجاج المتبلة والمشوية.

ما هو البانير؟

يعد البانيير نوع من أنواع الجبن الطري الطازج، من اشهر أنواع الجبن المعروفة في الهند، له العديد من الاستخدامات ضمن مجموعة متنوعة من الكاري، تستخدم في العديد من الوصفات الخفيفة وأصناف الحلوى، فان وصفة لانسر تكا مسالا هي عبارة عن كاري يتميز بنكهة طيبة، ومصنوعة من مكعبات بانير متبلة ومشوية، مغمورة في صلصة الطماطم المتبلة بمجموعة متميزة من التوابل والبهارات والبصل.

مكونات ومقادير وصفة بانير تكا مسالا

مقدار 12 أوقية من البانيير.

كوب الا ربع من البصل المكعبات.

كوب الا ربع من مكعبات الفلفل الحلو.

مكونات التتبيله

ربع كوب من الزبادي اليوناني.

نصف ملعقه كبيره من بشر الزنجبيل.

نصف ملعقه كبيره من الثوم المهروس.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر الحار أو الحلو حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الكركم المطحون.

نصف ملعقه صغيره من ماسالا جارام.

رشة ملح. (حسب الرغبة)

عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

صلصة طماطم بانير تكا مسالا.

طريقة تحضير بانير تكا مسالا Paneer Tikka masala