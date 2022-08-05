نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بانير تكا مسالا Paneer Tikka masala جبن طازج مع صلصة الطماطم في المقال التالي
تعتبر وصفة بانير تكا مسالا Paneer Tikka Masala من وصفات الاكلات الهندية سريعة التحضير، فهي عبارة عن طبق من الأطباق الهندية يحتوي على بانير جبنة متبلة ومشوية، يمكن تقديمه منفردا أو مع طبق مرقة متبل، كما يمكن أن يصنف أيضا ضمن قائمة الأطباق الجانبية، ويمكن اعتباره بديل وصفة دجاج تكا مسالا، يحتوي على بانير جبنة بدلا من مكعبات الدجاج المتبلة والمشوية.
ما هو البانير؟
يعد البانيير نوع من أنواع الجبن الطري الطازج، من اشهر أنواع الجبن المعروفة في الهند، له العديد من الاستخدامات ضمن مجموعة متنوعة من الكاري، تستخدم في العديد من الوصفات الخفيفة وأصناف الحلوى، فان وصفة لانسر تكا مسالا هي عبارة عن كاري يتميز بنكهة طيبة، ومصنوعة من مكعبات بانير متبلة ومشوية، مغمورة في صلصة الطماطم المتبلة بمجموعة متميزة من التوابل والبهارات والبصل.
مكونات ومقادير وصفة بانير تكا مسالا
- مقدار 12 أوقية من البانيير.
- كوب الا ربع من البصل المكعبات.
- كوب الا ربع من مكعبات الفلفل الحلو.
مكونات التتبيله
- ربع كوب من الزبادي اليوناني.
- نصف ملعقه كبيره من بشر الزنجبيل.
- نصف ملعقه كبيره من الثوم المهروس.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر الحار أو الحلو حسب الرغبة.
- نصف ملعقه صغيره من الكركم المطحون.
- نصف ملعقه صغيره من ماسالا جارام.
- رشة ملح. (حسب الرغبة)
- عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.
- صلصة طماطم بانير تكا مسالا.
طريقة تحضير بانير تكا مسالا Paneer Tikka masala
- نمزج كافة التوابل والمكونات الخاصة ب التتبيلة مع بعضها في وعاء.
- ومن ثم نقوم بإضافة قطع البانيير بالتتبيله، مع مكعبات البصل والفلفل.
- ونخلطها جيدا مع التتبيلة حتى تغطي كل المكعبات من جميع النواحي بالتتبيله، ونتركها جانبا، لمدة تتراوح ما بين ربع ساعة إلي نصف ساعة بداخل الثلاجة، حتى تأخذ نكهة التتبيلة.
- نضع مقلاة على نار متوسطة حتى تسخن جيدا، ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت، ونقوم بتحمير قطع البانيير المتبل من كافة الاتجاهات مع البصل والفلفل، حتى تحصل على لون بني خفيف، ونضعها جانباً، حتى نقوم بتحضير صلصة طماطم بانير تكا مسالا المبهرة، ومن ثم نقوم بإضافة البانيير إليها.
- تسكب ويتم تزيين الطبق بالكزبرة.
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