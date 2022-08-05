تعرفى على فوائد الفازلين المبهرة لتنعمين ببشرة أكثر نعومة وبياض دائم

ينصح باستعمال الفازلين قبل النوم بصفة يومية للحفاظ على نعومة وترطيب الوجه والبشرة، فإنة يقوم بمهام عديدة لتحسين وتجديد خلايا البشرة، فإنه متميز عن باقى المستحضرات التجميلية الأخرى، بأنه آمن تماماً لا يتسبب في حدوث أي أضرار جانبية، فإذا حرصتى على استخدامه قبل النوم سوف تنعمين بوجه مشرق وله ملمس ناعم ولامع عالطول، كما أن الفازلين له القدرة العجيبة على تغذية وتقوية البشرة، كما أنه يساعد على الراحة والاسترخاء بعد التدليك الخفيف على البشرة، كما أنه مفيد جدا لإزالة التصبغات الجلدية والكلف والنمش بصورة كبيرة، ايضا له العديد من الفوائد والاستخدامات الموفرة لكى، فإنه مزيل قوى للميكب وينظف البشرة بعمق ويعمل طبقة عازلة لعدم امتصاص البشرة من الأتربة والغبار المتواجد فى الهواء، كما أنه لا يشكل خطراً على العين أو الفم، لانه يستخدم ايضا فى ترطيب الشفاه وجعلها ناعمه الملمس ولها شكل جميل ويمنع التشققات الجلدية، كما أنه مفيد لتثبيت شعر وشكل الحواجب وإظهارهما بصورة طبيعية مذهلة، والعديد من النساء تدخل الفازلين كمرطب قوى للشعر لتسهيل تسريحه وعدم تشابكه، تسهيل عملية إزالة الشعر الزائد بدون ألم، هذا لأنه له دور كبير فى التخلص من الشعر الزائد نهائيا بدون اى مجهود أو آلام، يعالج الهلات السودا تحت العين ويزيل الرؤوس السوداء بشكل سحرى وسريع، يستخدم أيضا فى تبييض وتفتيح الوجه وتنقيته من الاسمرار والخلايا الميتة التي تظهر البشرة بشكل أسمر وغير طبيعي، فإذا كنتى تعانين من اى مشكلة صحية فى بشرتك وتبحثين عن حل سريع وسهل وآمن تماماً، عليكى استخدام هذه الخلطة الطبيعية التى لها فوائد كثيرة لتحسين خلايا البشرة وإعطائها البياض والنضارة والنعومة الطبيعية بدون اى مجهود سوف يحول بشرتك بشرة نضرة وصحية ولها نعومة كالحرير .

يعتبر الفازلين من المستحضرات التجميلية الأكثر استخداماً، فإنة مستحضر تجميلى آمن تماماً يعطى نضاره طبيعية وملمس ناعم ولامع، أنة يستخدم فى ترطيب وتنعيم البشرة بعمق وإعطائها البياض الناصع، كما أنه مفيد جدا لتقشير البشره والجسم وازالة الجلد المسمر والخلايا الميتة بصورة مذهلة، ايضا يحافظ على أنسجة البشرة من العوامل الخارجية المؤثرة على لون البشرة الطبيعى، أنة مستحضر بسيط جدا وغير مكلف ومضمون جدا .

خلطة الفازلين لترطيب البشرة

مكونات خلطة الفازلين لترطيب البشرة ;

ملعقتين من الفازلين الطبى

ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي

كبسولة واحدة من فيتامين ه‍

طريقة تحضير واستخدام خلطة الفازلين لترطيب البشرة

احضرى علبة لها غطاء وضعى بها الفازلين وزيت الزيتون وزيت كبسولة فيتامين ه‍ ، ثم نقوم بمزج المكونات جيدا، قومى بتنظيف بشرتك بماء الورد من خلال قطعة قطنية نظيفة وبعد ذلك يتم توزيع خلطة الفازلين على الوجه والبشرة، يفضل استخدامها يوميا قبل النوم للاستفادة من نتيجة الخلطة الطبيعية للترطيب العميق .