في يوم عاشورا ع الفطار الأرز البخاري بالدجاج على الطريقة السعودية والحلو عاشوراء بالمكسرات .. المقادير وطريقة التحضير “تفاصيل”

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مع صيام يوم عاشوراء يمكنك تحضير على الإفطار وصفة الأرز البخاري بالدجاج على الطريقة السعودية، ويمكن تحضير الوصفة الشهية في المطبخ بكل سهولة باتباع الطريقة التالية مع تحضير المقادير الصحيحة لوصة الأرز البخاري على أصولها، فقط اتبعي التفاصيل كما يلي. طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج على الطريقة السعودية لتحضير الوصفة على أكمل وجه، يجب عليك أولًا تحضير المقادير التالية: 6 قطع من أفخاذ الدجاج.

كوبين من الأرز البسمتي.

ثمرتين من البصل المقطع إلى مكعبات صغيرة في الحجم.

حبتين من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

حبة من الزنجبيل الطازج والمبشور.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 حبات من الهيل.

عودين من القرفة.

10 حبات من الفلفل الأسود.

كوب من اللوز المحمص للتزيين. طريقة التحضير ضع القليل من الزيت النباتي في إناء على النار المتوسطة الحرارة، ثم يتم وضع أفخاذ الدجاج، ويتم التقلب حتى يتغير اللون.

ثم يتم قلي البصل في إناء على النار حتى يذبل البصل.

بعدها يتم إضافة الطماطم، ويتم التقليب على النار.

ثم قومي بإضافة معجون الطماطم والزنجبيل والهيل والملح.

يتم إضافة الفلفل والقرفة ويتم التقليب جيدًا.

ثم ضع الدجاج وكمية من الماء.

الآن عليم بتغطية الإناء ويترك على النار لمدة 35 دقيقة حتى تمام نضج الدجاج.

ثم يتم نقع الأرز في الماء، مع تصفيته جيدًا.

يخرج الدجاج من الإناء، ويتم إضافة إليه الأرز، مع غمره بالماء الساخن.

يتم إضافة فوق الأرو السمن، ثم تهدأ الحرارة حتى تمام نضج الأرز.

ثم يوضع الدجاج في صينية داخل الفرن للتحمير.

يوضع الأرز البخاري في طبق التقديم.

ثم يتم وضع فوقه قطع الدجاج، مع تزيينها باللوز المحمص.

يقدم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل العاشوراء مثل المحلات المقادير المطلوبة: 2 كوب من القمح.

4 أكواب من الحليب.

قطرات من الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من الزبيب.

كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة الذائب في نصف كوب من الحليب البارد.

5 أكواب من الماء.

كوب من المكسرات. طريقة التحضير ضع القمح في إناء به ماء مع تغطيته بالكامل.

يترك على النار حتى الغليان.

يتم تقليل الحرارة حتى النضج لمدة نصف ساعة تقريبًا إلى أن تنتفخ حبات القمح.

أشف الحليب والسكر، ويترك حتى الغليان مع التقليب حتى ذوبان السكر.

أضف النشا الذائب في الحليب ويتم الخلط جيدًا لمدة 10 دقائق.

بعد تمام النضج ضع العاشوراء في أطباق التقديم.

توضع في الثلاجة حتى تبرد، ثم توضع المكسرات للتزين.

تقدم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة في يوم عاشورا ع الفطار الأرز البخاري بالدجاج على الطريقة السعودية والحلو عاشوراء بالمكسرات .. المقادير وطريقة التحضير "تفاصيل" - ثقفني

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