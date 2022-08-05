بمكونات بسيطة حضري أطيب حلى بارد للصيف بالشوكولاتة

حلى بارد للصيف، الشوكولاتة مكون أساسي يحبه الجميع تقريبًا سواء تناولها في صورتها التقليدية كقطعة شوكولاتة أو إذابتها واستخدامها في تزيين الحلويات أو عمل صوص بها وإضافته كذلك على أصناف متعددة من الحلويات. وفي فصل الصيف تكون أكثر أصناف الحلوى التي نلجأ إلى إعدادها هي الحلويات الباردة وبالأخص التي لا تحتاج إلى فرن. وبالنسبة للوصفة التي نقدمها لكم فهي لا تحتاج إلى النار إطلاقًا سوف نحضرها معكم بالكامل على البارد فيما عدا إذابة شوكولاتة التزيين وسيتم استخدام الميكروويف في هذه الخطوة بالإضافة إلى ذلك فهي تجمع بين كونها صيفية باردة وكذلك غنية بطعم الشوكولاتة اللذيذ ومكوناتها بسيطة جدَا.

مكونات وصفة حلى بارد للصيف

تتكون هذه الوصفة كما هو مذكور في العنوان من مكونات بسيطة وهم في الواقع ثلاث مكونات فقط بالإضافة إلى مكون رابع اختياري وهو للتزيين يمكن إضافته فيزيد من جمال الوصفة ويمكن الاستغناء عنه. فكل ما سنحتاج إليه من مكونات للحصول على أحلى حلى بارد للصيف هي كالتالي:

150 جرام بسكويت سادة خفيف. ( أي نوع بسكويت شاي شرط أن يكون ذو طعم محبب لديكم حتى تعجبكم النتيجة النهائية). ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الخالي من السكر. نصف كوب من الحليب السائل. وللتزيين كوب من الشوكولاتة.

كيف أعمل حلى بارد وسهل؟