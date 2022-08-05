نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة حضري أطيب حلى بارد للصيف بالشوكولاتة في المقال التالي
حلى بارد للصيف، الشوكولاتة مكون أساسي يحبه الجميع تقريبًا سواء تناولها في صورتها التقليدية كقطعة شوكولاتة أو إذابتها واستخدامها في تزيين الحلويات أو عمل صوص بها وإضافته كذلك على أصناف متعددة من الحلويات. وفي فصل الصيف تكون أكثر أصناف الحلوى التي نلجأ إلى إعدادها هي الحلويات الباردة وبالأخص التي لا تحتاج إلى فرن. وبالنسبة للوصفة التي نقدمها لكم فهي لا تحتاج إلى النار إطلاقًا سوف نحضرها معكم بالكامل على البارد فيما عدا إذابة شوكولاتة التزيين وسيتم استخدام الميكروويف في هذه الخطوة بالإضافة إلى ذلك فهي تجمع بين كونها صيفية باردة وكذلك غنية بطعم الشوكولاتة اللذيذ ومكوناتها بسيطة جدَا.
مكونات وصفة حلى بارد للصيف
تتكون هذه الوصفة كما هو مذكور في العنوان من مكونات بسيطة وهم في الواقع ثلاث مكونات فقط بالإضافة إلى مكون رابع اختياري وهو للتزيين يمكن إضافته فيزيد من جمال الوصفة ويمكن الاستغناء عنه. فكل ما سنحتاج إليه من مكونات للحصول على أحلى حلى بارد للصيف هي كالتالي:
- 150 جرام بسكويت سادة خفيف. ( أي نوع بسكويت شاي شرط أن يكون ذو طعم محبب لديكم حتى تعجبكم النتيجة النهائية).
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الخالي من السكر.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- وللتزيين كوب من الشوكولاتة.
كيف أعمل حلى بارد وسهل؟
- الإجابة عن هذا السؤال ستجدينها هنا في هذه السطور التي سوف أوضح لك فيها أسهل طريقة لعمل حلى بارد للصيف.
- في البداية نقوم بتكسير البسكويت حتى يسهل وضعه في الكبة.
- بعد ذلك نضع البسكويت في الكبة ونقوم بطحنه قدر المستطاع.
- ثم نقوم بإضافة الكاكاو ونستمر في الخفق باستخدام الكبة للحصول على خليط ناعم قدر المستطاع ليس شرط أن يكون ناعم تمامًا.
- نخرج الخليط من الكبة ونضعه في إناء ثم نضيف إليه الحليب بالتدريج مع التقليب بعد كل إضافة حتى نحصل على قوام عجين.
- ندهن لوح تقطيع بمسحة من الزيت وكذليك اليدين للتسهيل علينا في لف العجين على شكل رول.
- بعد ذلك نغلفها بورق الاسترتش وتوضع في الفريزر نصف ساعة على الأقل.
- نخرجها من الفريزر ونقطع أحلى حلى بارد للصيف على شكل حلقات.
- وأخيرًا للتزيين نذيب الشوكولاتة في الميكروويف ونغمس نصف قطعة الحلوى فيها ونرصهم على صينية وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة.
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