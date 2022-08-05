علاج القولون العصبي بمكونات طبيعية يمكن تحضيرها في 10 دقائق

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عمر شويل - جدة علاج القولون العصبي بمكونات طبيعية هو ما نحتاجه بصفة مستمرة للتخلص من الألم الفظيع والتقلبات التي تحدث داخل الجهاز الهضمي وتجعل البعض منا غير قادر على تحمل كل هذه الأعراض القوية، يعتبر القولون من أكثر الأمراض التي تصيب الأفراد وقد تظهر أعراضه بين الحين والآخر وذلك لأسباب معينة منها تناول بعض الخضراوات، الأكل بكمية كبيرة والإكثار من تناول الأطعمة الدهنية، استعمال كمية كبيرة من التوابل الحارة، عدم شرب كمية وفيرة من المياه، عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف طبيعية، التوتر النفسي وسوء الحالة النفسية كل هذه الأشياء تسبب مرض القولون العصبي.

علاج القولون العصبي نهائياًَ بمكونات طبيعية

يمكن علاج القولون باستخدام مجموعة من المكونات الطبيعية المتمثلة في الأعشاب الطبيعية التي لها تأثير قوي حيث تعمل على تثبيط الألم والتخلص من الغازات والتقلبات الموجودة في البطن، فبمجرد غلي أي من هذه الأعشاب وتناولها دافئة سوف يزول الألم بالتدريج والتي منها ما يلي:

شاي النعناع.

اليانسون.

الكراويا.

شاي البابونج.

كركم.

الشمر.

الكزبرة.

الكمون.

بذور الكتان.

الحلبة.

بذور القطونة (مسحوق الإسبغول).

تناول القراصيا، المشمش المجفف، بالإضافة إلى الأفوكادو.

أعراض الإصابة بمرض القولون العصبي

للقولون العصبي أعراض تجعل المريض يتوجع ويتألم ولا يشعر بالراحة أبدًا لكنه ليس له علاقة مع سرطان القولون، هذه الأعراض لا تلازم الشخص بشكل مستمر وإنما تحدث على شكل نوبات تصيب الإنسان بين الحين والآخر هذه الأعراض هي:

عدم القدرة على هضم الطعام بشكل طبيعي.

تراكم الغازات داخل البطن والشعور بتقلبات شديدة فيها.

الشعور الدائم بالانتفاخ داخل الأمعاء.

الإصابة بالإمساك أو الإسهال بين الحين والآخر.

الشعور بألم ومغص فظيع في المعدة.

نصائح لمرضى القولون العصبي

من الجيد جدًا اتباع نظام غذائي جيد وصحي والمواظبة عليه مع ملاحظة وجود أو عدم وجود أعراض القولون بعد اتباع هذا النظام، كذلك لابد من القيام بالآتي: