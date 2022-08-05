تخلى عن رائحة العرق الكريهة وأصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعى يدوم 24 ساعة

الكثير من الأشخاص يشعرون بالتعرق فى فصل الصيف تحديداً، هناك عده عوامل تتسبب فى أحداث هذه الظاهرة، أهمها ارتفاع درجة حرارة الجسم بصورة غير طبيعية عند القيام بالأعمال أو التوتر أو أنشطة رياضية، هذا النوع من التعرق يسمية بعض الأطباء بالتبخير، اى التخلص من الحرارة المرتفعة داخل الجسم ثم يفرزها على هيئة مياه نسميها تعرق، هذا دائما يحدث تحت الإبط وفى الأرجل واليدين، الرأس فهى مياة تحمل بعض الأملاح الضاره بصحة الإنسان، فعند ملاحظة هذا التعرق نلجأ دائما إلى بعض المستحضرات التجميلية التى تقضى على هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من الجسم، فتأثر على لون البشرة وتحدث تصبغات جلدية مزعجة للكثير منا، فالحل الأمثل للتخلص من هذه الظاهرة التى تشعرها بالاحراج، هى صناعة مزيل العرق من مكونات طبيعية بسيطة وآمنه تماماً تعمل على التخلص من الروائح الكريهة، وتعمل على الترطيب العميق والتفتيح الفورى للبشرة، أنها بعض المكونات المذهله التى لا نعرف أهميتها وفوائدها الصحيه المتعددة للعناية بالبشرة، فهى لا تؤذى البشرة مثل باقى المستحضرات التجميلية الجاهزه التى تتسبب فى احمرار وحدوث إلتهاب وبقع داكنة تأثر على لون وشكل الجلد الطبيعي، فمن السهل صنع مزيل عرق بدون تكلفه أو أضرار جانبية، فالمكونات الطبيعية معروفة بفوائدها الصحية المتعددة التي تعمل على حماية البشرة بشكل كبير من العوامل المؤثرة على لون البشرة، لهذا نقوم باعداد هذه الطريقة التى تسهل عليكى كيفية عمل مزيل العرق بدون تكلفه نهائيا .

بعض المستحضرات التجميلية تتسبب في حساسية للجلد والتهابات، منها مزيل العرق الجاهز الذى يحتوى على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية الضارة بصحة البشرة، فمن الممكن صنع مزيل عرق طبيعى يحمى البشرة من الجفاف والتشققات ويرطب وينظف القشور السمراء والكلف، كما أنه مفيد جدا لتقليل التعرق الزائد ويقضى على الروئح الكريهة، كما أنه يعطى رائحة عطرية مميزة تدوم طويلاً ولا يأثر على لون الملابس أو حدوث أى بقع صفراء أنة مزيل متعدد الاستخدام سهل التحضير داخل المنزل .

طريقة مزيل العرق الطبيعى

المكونات المطلوبة لعمل مزيل العرق ;

2 ملعقة من الشبة من عند العطار

2 ملعقة من بودرة جونسون الأطفال

2 ملعقة كبيرة من الفازلين

2 ملعقة من زيت الورد او اللاڤندر

طريقة تحضير مزيل العرق داخل المنزل

أولاً نضع الفازلين فى إناء ونعمل له حمام ماء دافئ حتى يذوب تماماً، ثم نقوم بإضافة الشبة وزيت الورد او اى رائحة محببه لكى، ثم نقوم بوضع بودرة الأطفال، ثم اخلطى المكونات جيدا حتى يصبح لونها كريمى، ثم نقوم بوضع كمية مزيل العرق داخل عبوة لها غطاء محكم وتستخدم بشكل يوم للحفاظ على عدم التعرق الزائد .