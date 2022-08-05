هل حقاً نفقد الوزن إذا أكلنا الفاكهة بدلاً من العشاء؟

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عمر شويل - جدة قد تؤدي زيادة استهلاك الفاكهة إلى فقدان الوزن ، فإذا شعرت بالضعف في الليل ، استخدم الفاكهة بدلاً من تناول عشاء عالي السعرات الحرارية. يجب أن تعرف أيضًا أولئك الذين يقررون إنقاص الوزن واتباع نظام غذائي للفاكهة والخضروات لإنقاص الوزن ، على سبيل المثال ، يأكلون الفاكهة بدلاً من الإفطار في الصباح أو يتخطون العشاء ليلاً ويأكلون طبقًا من الفاكهة بدلاً من ذلك.

هل نفقد الوزن بتناول الفاكهة بدلاً من العشاء؟

لكن هل يصح تناول الفاكهة بالليل بدلاً من العشاء 7 أيام في الأسبوع لإنقاص الوزن؟ سوف تقرأ الإجابة في هذه المقالة ، ولكن قبل أن تقول أي شيء ، يجب أن تعلم أن القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع أمر جيد ، لكن يجب ألا تفوت العشاء كل ليلة وتبدأ في تناول الفاكهة بدلاً من ذلك ، لأن السكر البسيط في الفاكهة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ما الفاكهة التي يجب أن تأكلها ليلاً لإنقاص الوزن وإنقاص الوزن؟

إن آلام الجوع في وقت متأخر من الليل وفي وقت متأخر من الليل ضارة ببرامج إنقاص الوزن وغالبًا ما تضع الأشخاص في مسار يحبط جهودهم في إنقاص الوزن. يحدث فقدان الوزن عندما تكون الطاقة السلبية متوازنة.

هذا يعني أنك بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك ، ولا توجد فاكهة يمكنك تناولها تجعلك تفقد الوزن دفعة واحدة ، ومع ذلك ، فإن الفاكهة هي وجبة خفيفة مغذية غنية بالدهون وتحتوي على فيتامينات ومعادن. يحتوي على معدن أكثر من سعراته الحرارية.

يمكن أن تكون العديد من الفواكه خيارًا رائعًا لتناول وجبة خفيفة في الليل ويمكن أن تمنع الإفراط في تناول الطعام ليلًا.

تناول الفاكهة في الليل لخسارة الوزن

التفاح والتوت

يعتبر التفاح وجبة خفيفة جيدة في أي وقت من اليوم. تحتوي التفاحة المتوسطة على 95 سعرة حرارية فقط. خلصت دراسة نُشرت في عام 2015 إلى أن تناول تفاحة يوميًا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض.

وجبة خفيفة أخرى منخفضة السعرات الحرارية هي التوت. إن تناول كوب من الفراولة أو التوت أو العنب البري أو العليق يحتوي على ما يقرب من 50 سعرة حرارية. ينتج التوت الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي. تحتوي الألياف الموجودة في التفاح والتوت على نكهة وستمنحك شعورًا جيدًا.

الفواكه الحمضية والكيوي والبطيخ

فيتامين سي الموجود في الحمضيات والكيوي والبطيخ خيارات منخفضة السعرات الحرارية في وقت متأخر من الليل. حفنة من البرتقال تحتوي على حوالي 70 سعرة حرارية وتمنحك كمية جيدة من الفولات والبوتاسيوم . يمكن أن يوفر الكيوي ضعف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال ويحتوي على حوالي 60 سعرة حرارية.

يحتوي البطيخ والبطيخ على الكثير من الماء ، والتي عادة ما تكون عالية الحجم وقليلة السعرات الحرارية ، واختيارها مناسب في أي برنامج لفقدان الوزن ، وجميع هذه الفاكهة الثلاثة منخفضة السعرات الحرارية وتعتبر خيارات مفيدة وجيدة.

تأثيرات رائعة من تناول الفاكهة بدلاً من العشاء

جميع الفواكه جيدة ويجب تناولها جميعًا وهي خيار رائع للجوع الليلي ؛ خلصت جمعية بحثية في أمريكا إلى أن زيادة استهلاك الفاكهة قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتوصي بتناول حصتين إلى أربع حصص من الفاكهة يوميًا. إذا شعرت بالجوع في الليل ، فقم بإعداد قائمة بالطعام الذي تناولته خلال النهار وإذا كان تناول الفاكهة منخفضًا ، فيجب عليك زيادة الكمية.

ماذا نأكل مع الفاكهة بدلاً من العشاء؟