عمل الأيس كوفي الاقتصادي ب 10 جنيه طريقة المطاعم والكافيهات في منزلك

عمل الأيس كوفي الاقتصادي طريقة مطلوبة للغاية هذه الأيام بسبب حرارة الجو الشديدة ولهذا يبحث الجميع عن المشروبات الباردة والمنعشة ويعتبر الآيس كوفي المميزة بنكهاته المختلفة الاختيار الأمثل في هذا الوقت لكن قد يكون مكلف عند تناوله خارج المنزل لذلك نقدم لكم طريقة اقتصادية منزلية لصنعه بنفس الطعم الرائع الذي يتم تناوله في المحلات والمطاعم والكافيهات بأقل تكلفة ممكنة وبطريقة سهلة ولذيذة ولن تكوني مضطرة إلى شرائه مرة أخرى اصنعيه لعائلتك بنفسك مع مذاق طيب ولذيذ.

عمل الأيس كوفي الاقتصادي

المكونات

2 ملعقة من النسكافية أو القهوة سريعة التحضير.

2 كوب من اللبن البارد أو المثلج.

3 من مكعبات الثلج أو بحسب الرغبة.

كمية من السكر الأبيض حسب الرغبة.

حسب الرغبة. يمكن وضع كمية قليلة من الكاكاو أو نوع آخر من القهوة سريعة الذوبان لتعزيز الطعم.

طريقة تحضير أيس كوفي سهل

اتبعي الخطوات التالية لتحصلي على كوب من القهوة المثلجة أو الأيس كوفي اللذيذ المحضر في المنزل:

قومي بإحضار كوب عميق للتقليب والمزج. ثم قومي بوضع النسكافية والتقليب الجيد مع السكر الأبيض. ضعي بعض الماء البارد على القهوة والسكر. ثم قومي بخلطهم بسرعة لمدة 7 لـ 10 دقائق ولا تتوقفي قبل تكون الفوم بالقوام المطلوب. أضيفي مكعبات الثلج للخليط ثم قومي بإضافة اللبن البارد على الخليط. بعد ذلك قومي بصب الخليط في أكواب التقديم وأضيفي الثلج لكل كوب. يمكنك تزيين أكواب التقديم بوضع القليل من الشوكولاتة المبشورة أو الكاكاو على الوجه. كما يمكنك وضع صوص الشوكولاتة على جدار الكوب قبل سكب الأيس كوفي في الأكواب.

طريقة عمل الأيس كوفي بالمضرب الكهربائي

بنفس المكونات السابقة تماماً يمكنك صنع الأيس كوفي السريع باستخدام المضرب الكهربائي بدلاً من الخفق اليدوي وذلك كالتالي: