كريم الأرز ولبان الذكر: سر الشباب الدائم وكولاجين طبيعي لشد وتفتيح البشرة ٢٠٢٢

نقدم لكم كريم الأرز ولبان الذكر ، حيث المشاكل وظروف الحياة والعصبية كل هذا يؤثر سلباً علي البشرة ونضارتها ويعمل على ظهور التجاعيد المبكرة حيث نري شباب في عمر مبكر نعطيهم سن أكبر من عمره ده بسبب ضغوط الحياة ولكن مع هذا الكريم سوف يعود إليهم الشباب الدائم الذي فقدوه يعمل هذا الكريم على شد البشرة بطريقة خرافيه ومع الاستمرار سوف تختفي التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه بل ويعمل على تفتيح البشرة بطريقة مبهرة بفضل لبان الذكر الذي يحتوي على كولاجين طبيعي يشد البشرة ويعطيها نضارة وحيوية بعد هذا الكريم سوف ترجع لسنك الطبيعي والأن مع هذا الكريم الرائع من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل كريم الأرز ولبان الذكر الرهيب في تفتيح وشد البشرة فوري٢٠٢٢

مكونات عمل كريم الأرز ولبان الذكر لتبييض وتفتيح وشد البشرة بشكل مبهر للغاية

معنا الأن مكونات كريم الأرز ولبان الذكر مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة من لبان الذكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

٢ملعقة الأرز.

١ملعقة من جيل الصبار.

١ملعقة من ماء الورد.

نصف ملعقة من جلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كالاتي:-

في كوب نضع ملعقة كبيرة من لبان الذكر بعد غسلها جيداً ثم نضيف عليها نصف كوب من الماء ونقلب ونتركه منقوع ليلة كاملة . بعد ذلك نقوم بتصفية لبان الذكر بمصفاة حتي نحصل علي الماء . نحضر ٢ملعقة من الأرز ونغسلهم جيداً ثم نضعهم في برطمان زجاجي ونضيف عليهم ماء لبان الذكر ونقوم بتحريك ثم نغطي البرطمان جيدا ونتركه لمدة أربعة ساعات. بعد هذا نقوم بوضع الخليط في خلاط كهربائي وتضرب الخليط جيداً. ثم نصفي الخليط جيداً نقوم بوضع الخليط في وعاء علي نار هادئة جدا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نضع الكريم في علبة زجاجية ونضع عليه ملعقة من جيل الصبار ونقلب نضع ملعقة من ماء الورد ونقلب ثم نضع نصف ملعقة من الجلسرين ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-