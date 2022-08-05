تعليم أصح وأفضل طريقة لتجميد الخضار

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عمر شويل - جدة اليوم مع جدول النساء المزدحم ، فإن إحدى أفضل طرق استخدام الخضروات هي تجميدها ، بالطبع ، يجب عليك استخدام الطرق الصحيحة لتجميد الخضار. أفضل طريقة لاستهلاك الخضار هي استخدام الخضار الطازجة ، ولكن في الوقت الحاضر ، نظرًا لأن النساء العاملات والعائلات مشغولة ، فمن الصعب ويستغرق وقتًا طويلاً في شراء الخضار الطازجة في كل مرة ، لذلك تميل معظم العائلات إلى تجميد خضرواتها والاحتفاظ بها فيها. الثلاجة. في هذه المقالة نقدم لكم طريقة تجميد الخضار.
أفضل طريقة لتجميد الخضار
يمكن تخزين الخضار المجمدة في الفريزر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر ، ولكن إذا احتفظت بها في الفريزر لأكثر من هذا الوقت ، فلن تنخفض قيمتها الغذائية ، لكن موادها العطرية ستنخفض. لتجميد الخضار:
1. حضري أي كمية من الخضار تحتاجينها ونظفيها ونقعها في الماء والملح لنحو نصف ساعة ثم صفيها ثلاث مرات.
2. يقطع الخضار بسكين حاد. السكين الحاد يمنع سحق الخضار ولا يتلف قوامها ويحافظ على قيمتها الغذائية.
3. بعد تقطيع الخضار ، أعطها القليل من الحرارة ، لكن ليس من الضروري قليها بالزيت. تصب الخضار الماء على النار وتبخّر فوقه ، اترك عصير الخضار يتبخر.
4. بعد أن تبرد الخضروات تمامًا ، ضعيها في كيس الفريزر بالقدر الذي تحتاجينه في كل حصة وضعيها في الفريزر. الحرص على تجميد الخضار بكميات صغيرة وعبوات صغيرة (حصة واحدة). على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تناول الخضار في 4 وجبات ، ضعها في 4 أكياس أو في 4 أوعية مختلفة.
طرق أخرى لتجميد الخضار
وضع الخضار في الماء الساخن
بالنسبة للخضروات التي لا تحتاج إلى تسخين مثل الحساء أو يخنة الخضار ، للحفاظ على لون الخضار ومنعها من التغميق أثناء عملية التجميد ، يمكنك وضع الخضار في الماء الساخن لبضع دقائق لتقليل الحجم من الخضار. تشغل مساحة أقل في الفريزر.
صب الخضار على شكل ثلج
يمكنك تحضير قالب ثلج من البلاستيك أو السيليكون أو المعدن لتجميد الخضروات وصب ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الخضار المقطعة في كل قالب وصب ملعقة من الماء عليه. إذا كانت الخضار الخاصة بك مليئة بالعصارة ، يمكنك تجميدها دون إضافة الماء ، وبهذه الطريقة ، اسكب الخضار المقطعة في القالب واضغط قليلاً بيدك حتى يتم وضع الخضار بشكل مضغوط داخل القالب. يمكنك أيضًا استخدام ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بدلًا من الماء .
تجميد الخضار بمرق الدجاج
إذا كنت تخطط لاستخدام الخضار في الحساء ، فمن الأفضل استخدام مرق الدجاج أو اللحم. بهذه الطريقة ، عند طهي الدجاج أو اللحم ، قم بإزالة الماء ومرره عبر مصفاة ، وعند تجميد الخضار ، اسكب الماء من اللحم أو الدجاج في قوالب الثلج. ضع قالب الثلج في الفريزر حتى تتجمد الخضروات تمامًا ، ثم بعد أن يتم تجميدها تمامًا ، قم بإزالتها من الفريزر والقوالب المجمدة من القالب الأصلي وضعها في وعاء أو عبوة تجميد مناسبة. عند استخدام أي عدد تريده من هذه القطع ، أخرجها من الفريزر وضع الباقي في الفريزر. يمكنك الاحتفاظ بالخضروات في الفريزر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بهذه الطريقة.
نقاط مهمة يجب اتباعها عند تجميد الخضار
- بعد تناول الطعام الطازج ، يعد التجميد أفضل طريقة لحفظ الخضروات ، ولكن إذا كنت تريد الخضروات المجمدة بجودة جيدة ، فاحرص على جودة الخضروات التي تشتريها.
- لتخزين الخضار في الفريزر ، استخدم أوعية تخزين الطعام أو أكياس التجميد المناسبة للتجميد ، حتى لا يدخل التلوث إلى الخضار ولا تتعرض صحة المستهلك للخطر.
- إذا كانت عبوة الخضار كبيرة ، يمكنك كسر العبوة ووضع الباقي في المجمد ، لكن احرص على عدم تلويث العبوة.
- إذا قمت بإخراج الخضار المجمدة من الفريزر وتركتها تذوب واستخدمت بعضًا منها وأعدت الباقي إلى المجمد ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة القيمة الغذائية للخضروات. تقليل وإزالة الأملاح والفيتامينات والمواد العطرية.
- لا تقم أبدًا بقلي الخضار بالزيت لأنه إذا تم قلي الخضار ، فسيتم تخزين المواد الضارة من الزيت في الخضار.
- يجب تعبئة الخضار في عبوات مسطحة ووضعها في الفريزر.
- تأكد من أن المجمد الخاص بك لا يجب أن يكون ممتلئًا جدًا وأنه من الممكن أن يدور الهواء البارد حول الطعام لأن تقلبات درجات الحرارة تتسبب في عدم تجميد الطعام وخاصة الخضار جيدًا وستنخفض جودتها.
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