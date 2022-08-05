النشا والثوم معجزة ربانية: تخفي التجاعيد وتقضي عليها من اول استخدام فوري٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والثوم معجزة ربانية ، حيث يعد هذا الكريم الرائع الذي يعمل علي إخفاء التجاعيد وتفتيح البشرة والجسم وترطيب رائع فهو معجزة وخرافية هو ليست مثل أي وصفة تضعيه علي الوجه ثم تغسليه أو تنتظري مدة محددة بعد ذلك تغسليها لا فهذا الكريم تضعيه علي البشرة والجسم كأي كريم مرطب واتركيه علي البشرة أو الجسم عادي ويعمل علي تفتيح أي منطقة تريدين تفتيحها مهم كان غمقنا هذه المنطقة فيحتوي هذا الكريم علي مجموعة من زيوت الفعالة والعطرية الجميلة ويعمل الفازلين على ترطيب القوي للبشرة والنشا علي تفتيح هائل للبشرة مكونات كله رائعة نحن دائما نقدم لكم الجديد في عالم التفتيح والترطيب فاتبعون في هذا المقال الرائع من موقع ثقفني إليكم طريقة عمل النشا والثوم معجزة ربانية في إزالة التجاعيد ولتبييض البشرة بكل سهولة وتحدي 2022.

مكونات عمل النشا والثوم معجزة ربانية للإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بكل سهولة ودون اي تكلفة وتحدي

سوف نتعرف معنا علي مكونات الكريم بسيطة وسهلة في أقل وقت ممكن والحصول علي نتائج مبهرة هي كما يلي:-:-

ملعقتين من الثوم البودرة.

٢ملعقة من النشا.

١ملعقة من زيت الورد.

١ملعقة من زيت اللوز.

١ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

إليكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا ونتائج مضمونة للغاية من المنزل وتحدي وهي كالاتي:-

نحضر وعاء نضع فيه 2ملعقة من الثوم البودرة والنشا ونقلب المكونات جيدا.. ثم نضع عليه ١ملعقة من زيت الورد و ملعقة من زيت اللوز، ونقلب جيدا حتي يدمج الزيوت. بعد ذلك نضع ١ملعقة من زيت الزيتون نقلب الخليط جيدا حتى يصبح قوامها مثل الكريم ونحتفظ به في زجاجة للاستعمال.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم ويساعدكم في أفضل استخدام للخليط وهي كالتالي:-:-

نغسل الوجه جيدا حتي تصبح خالية من اي كريمات أو غبار. ثم نضع الكريم وندلكه حتي يمتصه الجلد ونتركه علي البشرة. ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم أي مرطب للبشرة بعد الانتهاء . نكرر العملية كل يوم للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وتحدي.

فوائد النشا والثوم الرهيب في تبييض البشرة بشكل مبهر للغاية

اليوم سوف نتعرف على فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع للحصول علي افضل نتائج وهي كما يلي:-